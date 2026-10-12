Posted in INCIDENTE PUEBLO TA INFORMA: Detencion dilanti Tempo na De La Sallestraat 21:17 October 11, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: Detencion dilanti Tempo na De La Sallestraat Related Articles Polis atento a kita varios mensahe poni riba rotondenan! Promé estudio di ‘Arachnida’ (famia di araña i skorpion) na islanan ABC den mas ku 100 aña: 25 registrashon nobo ku 20 espesie nobo pa siensia [VIDEO] Polis a logra captura ladron y e vehiculo cu ela horta. Pa e di 4 biaha den e luna aki, atrobe ladronicia di 12 meter di tubo di koper na Savaneta