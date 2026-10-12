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[VIDEO] Chauffeur bao influencia a sigui stret na rotonde Piedra Plat dal tras di otro auto pone perde control y kentel

22:31  October 11, 2026  Leave a comment

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na altura di Bright Bakery na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur bao influencia biniendo for di Paradera a sigui stret door di e rotonde dal tras di un otro auto cu a bini for di Pavia y a sali caba for di e rotonde pone esaki perde control, baha caminda dal un mata y kentel den e auto aki tabata tin homber di edad ta stuur cu a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. Polis a kita yabi di auto for di e chauffeur bao influencia.

 

 

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