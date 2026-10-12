Reflexion Dialuna 12 Oktober 2026.

Nos ta cuminsa un siman nobo, cu hopi respet y honor nos kier gradici nos bon Dios cu ta duna nos e previlegio di por a habri nos wowonan atrobe, y lanta cana pa nos por gosa di otro dia felis mas den nos bida.
Semper nos lo keda gradici tur hende cu kier nos bon, cu ta proteha nos y ta stima nos.
Tin asina hopi cos negativo ta pasa den e mundo aki aki cu nos mester cuminsa para keto y sera cabes pa uni forsa pa nos keda riba awa y enfrenta tur cos negativo cu por bin pa nos.
Nos mester purba evita hende cu mente maligno, amargo y cu aura negativo pa nos por tin exito den futuro.
Asina so nos por biba un bida felis den compania di nos ser querinan.