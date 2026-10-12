A bin haya curpa di un hende sin bida na Italiëstraat

Dialuna mainta a drenta informe di cu a bin descubri curpa sin bida di un persona tras di un “warehouse” na Italiëstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin saca afor cu aki ta trata di posiblemente un adicto ambulante per te cu na e momentonan aki no a logra haya su identidad. Na yegada di e ambulans a bin constata cu e persona no ta duna señal di bida y tur cos ta indica morto natural y a pidi pa e dokter forensyco presenta hunto cu demas autoridadnan competente. Aki un rato mas informacion y e identidad di e persona.