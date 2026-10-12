Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: CHAUFFEUR IRRESPONSABLE NO A PARA PA TURISTA CRUSA RIBA ZEBRAPAD! 11:28 October 12, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: CHAUFFEUR IRRESPONSABLE NO A PARA PA TURISTA CRUSA RIBA ZEBRAPAD! Related Articles [VIDEO] Polis a bay patras di Casa Haime pa un van sospechoso cu su “tailgate” habri Hoben cu problema mental a cana pafor di cas ta zwaai cu machete na Madiki! [VIDEO] Durante patruya pasando den parkinglot di The Village polis a haya holor di marihuana y a detene 2 persona Dama den separacion di su pareha a bay cas di otro busca problema