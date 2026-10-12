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A reconose e persona sin bida haya na Italiëstraat!

10:54  October 12, 2026  Leave a comment

Manera nos a informe den un informe prome cu a haya un persona sin bida na Italiëstraat, awor e identidad a ser confirma y ta trata aki di A.D.L. di 65 aña. Na su famia awe24.com ta extende su mas sincero palabranan di condolencia.

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