Posted in INCIDENTE A reconose e persona sin bida haya na Italiëstraat! 10:54 October 12, 2026 Leave a comment Manera nos a informe den un informe prome cu a haya un persona sin bida na Italiëstraat, awor e identidad a ser confirma y ta trata aki di A.D.L. di 65 aña. Na su famia awe24.com ta extende su mas sincero palabranan di condolencia. Related Articles Auto mester bay djey pronto sino polis ta hiba e vehiculo pa destruccion Polis a parti boet pa cantidad di negoshi, nan tabata bao e impresion cu nan por ta habri te 10’or Persona haya sin bida na Savaneta Polis a bay atende cu un persona cu problema di salud mental