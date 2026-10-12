Sekretario di Estado Van der Burg ta bishita Mariniers Kazerne na Savaneta [🇦🇼🇳🇱🇺🇸]

Eric van der Burg Sekretario di Estado pa Relashonan Interior i di Reino, a hasi un bishita di trabou na Kazèrne di Marina na Savaneta awe mainta, huntu cu Promé Minister Eman di Aruba.
Durante e bishita di trabou aki, nan a haña informashon tokante Militar Arubano (ARUMIL) i a kombersá cu hóbennan di e Trayekto di Formashon Sosial (SVT Sociaal Vormingsgtraject).
E Trayekto di Formashon Sosial (SVT) ta un programa pa hóbennan entre 17 pa 25 aña ku no ta bayendo skol òf ainda no a haña un rumbo stabil den nan bida.
E SVT a wòrdu introdusí na Aruba na 2010 den koperashon ku Ministerio di Defensa. E promé parti di e programa ta enserá entrenamentu den disiplina militar. Esaki ta tuma lugá na Kazèrne di Marina na Savaneta, bou di guia di ofisialnan di ARUMIL.
E bishita di Sekretario di Estado Van der Burg na Kazèrne di Marina na Savaneta ta parti di su bishita di trabou na Islanan ABC. Ademas di Aruba, Van der Burg ta bishitá Curaçao i Bonaire tambe.
Staatssecretaris van der Burg brengt bezoek aan Marinierskazerne Savaneta
Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eric van der Burg bracht vanmiddag samen met de Arubaanse premier Eman een werkbezoek aan Marinierskazerne Savaneta.
Tijdens dit werkbezoek kregen zij informatie over de Arubaanse Militairen (ARUMIL) en gingen zij in gesprek met jongeren van het Sociale Vormingstraject (SVT).
Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is een programma voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar die niet naar school gaan of nog geen vaste richting in hun leven hebben gevonden.
Het SVT werd in 2010 op Aruba geïntroduceerd in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Het eerste deel van het programma omvat een training in militaire discipline. Dit vindt plaats op Marinierskazerne Savaneta, onder leiding van ARUMIL-officieren.
Het bezoek van Staatssecretaris van der Burg aan Marinierskazerne Savaneta is onderdeel van zijn werkbezoek aan de ABC eilanden. Naast Aruba brengt Van der Burg ook een bezoek aan Curacao en Bonaire.
State Secretary Van der Burg visits Savaneta Marine Barracks
Eric van der Burg, State Secretary for Interior and Kingdom Relations, paid a working visit to the Savaneta Marine Barracks this afternoon, accompanied by Aruban Prime Minister Eman.
During this visit, they were briefed on the Aruban Military (ARUMIL) and spoke with young people participating in the Social Development Program (SVT Sociale Vormingstraject).
The Social Development Program (SVT) is a program for young people aged between 17 to 25 who are not attending school or have not yet found a clear direction in life.
The SVT was introduced in Aruba in 2010 in collaboration with the Ministry of Defence. The first phase of the program consists of training in military discipline. This takes place at the Savaneta Marine Barracks under the guidance of ARUMIL officers.
State Secretary Van der Burg’s visit to the Savaneta Marine Barracks is part of his working visit to the ABC Islands. In addition to Aruba, Van der Burg is also visiting Curaçao and Bonaire.