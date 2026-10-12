Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA INFORMA: This is the guy that stole my sons ebike at the Moomba. Yesterday evening around 8 pm 19:37 October 12, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: This is the guy that stole my sons ebike at the Moomba. Yesterday evening around 8 pm Related Articles Polis a yuda dama chauffeur cu a bira malo riba caminda Anti social a kibra drenta St Paulus School y comete vandalismo riba camera di seguridad y den lokal Caso accidente fatal di dialuna anochi no a termina, polis buscando evidencia pero tin luga no ta coopera cu grabacion di nan camara di seguridad [VIDEO] Chauffeur di auto di compania a bira malo tras di stuur perde control baha caminda drenta un negoshi cuminda