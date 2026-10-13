 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] PUEBLO TA INFORMA: Bishita cu nos a ricibi awe madruga 3:26 AM

20:01  October 12, 2026  Leave a comment

Bishita cu nos a ricibi awe madruga 3:26 AM. si bo ta reconoce un di nan…tag nan.😁 Btw…esaki ta e mesun nan cu a drenta na January e anja aki…Ainda wardando di e caso di January e departamento di fingerprint pa bin wak si nan ta hanja algo 🤐

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *