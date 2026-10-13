Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA INFORMA: Bishita cu nos a ricibi awe madruga 3:26 AM 20:01 October 12, 2026 Leave a comment Bishita cu nos a ricibi awe madruga 3:26 AM. si bo ta reconoce un di nan…tag nan.😁 Btw…esaki ta e mesun nan cu a drenta na January e anja aki…Ainda wardando di e caso di January e departamento di fingerprint pa bin wak si nan ta hanja algo 🤐 Related Articles Polis a detene un marinier coriendo riba caminda na Tanki Leendert durante orario di tdq Chauffeur di un Mazda Demio no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Kia Cerato Polis a detene homber cu a manda treat tur hende den bar pero no tabata tin placa pa paga Polis a bay tras di 2 auto cu tabata coriendo duro bay nort den oranan di madruga