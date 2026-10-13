 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: TAXISTA CU NO TA RESPETA REGLA DI TRAFICO SORTIA MALO Y SIN SIGNLIGHT!

20:31  October 12, 2026  Leave a comment

TAXISTA CU NO TA RESPETA REGLA DI TRAFICO SORTIA MALO Y SIN SIGNLIGHT!

Unda bo ta bay man robes of drechi?, stroba auto cu ta bay bira na man drechi y esey ta strobamento di trafico. Hopi chauffeur ta haci asina aki na e rotondenan!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *