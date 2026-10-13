Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: TAXISTA CU NO TA RESPETA REGLA DI TRAFICO SORTIA MALO Y SIN SIGNLIGHT! 20:31 October 12, 2026 Leave a comment TAXISTA CU NO TA RESPETA REGLA DI TRAFICO SORTIA MALO Y SIN SIGNLIGHT! Unda bo ta bay man robes of drechi?, stroba auto cu ta bay bira na man drechi y esey ta strobamento di trafico. Hopi chauffeur ta haci asina aki na e rotondenan! Related Articles Polis a bay interveni den un pleito entre un sobrino y su tanta na Solito Chauffeur burachi ta accidenta na e bocht di Calabas! [VIDEO] Despues di a bay sera algun dia pa a maltrata su pareha, ela sali liber bolbe bay maltrata y menasa 100 persona a huramenta of haci promesa den presencia di Gobernador di Aruba, den cuadro di e ceremonia di naturalizacion.