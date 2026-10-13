[VIDEO] Drive-by shooting na Sint Maartenstraat na Sanicolas cu 2 persona seriamente herida

Diamars madruga a drenta informe di un caso di drive-by shooting na Sint Maartenstraat na Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na momento ambulans ta bay sali un auto a yega Centro Medico cu 2 persona herida mientras polis no a haya nada na Sint Maartenstraat. Na Centro Medico a ripara cu ambos victima ta serio y mester bay hospital cu e victimanan y a pidi un ambulans extra pa tambe hiba e otro victima hospital. Na yegada di e prome ambulans na hospital esaki a bini cu polis abordo pa tuma e poco informacion di locual a sosode for di e victima. E di dos ambulans tambe a bin escolta pa polis. Nos lo sigui informa…….