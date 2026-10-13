Reflexion Diamars 13 Oktober 2026.

Awe mainta tempran cu nos ta lanta y gradici nos bon Dios pa otro día mas pa nos disfruta den nos bida.
Nos sa cu nos tin varios ciudadano cu nos no a mira jega hopi leuw pasobra nan no tabata tin e previlegio ey.
Nos a mira un movimiento basta pisa na cielo y gracia na Dios cu esaki a kibra y nos a keda liber di un e mal tempo cu por tabata tin concecuencia pa nos isla.
Nos ta un isla turistico y cualkier danjo na nos isla por tin concecuencianan.
Nos ta suplica nos hendenan pa tira un bista den cura y kita tur loke por ocaciona cu un awacero pisa por pone cu si e awasero no tin caminda pa bai y por causa hopi molester mes.
Aña pasa un caminda a keda formalmente bou awa cu no por a sigui pa lama pasobra mata a cai y e takinan cu ta wordo lastra a pega e pasada di awa formalmente.
Tene cuenta cu ora ta jobe e por aglomera y trese hopi dolor di cabes.