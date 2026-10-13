Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: CHAUFFEUR A DAL NA E MURAYA MEYMEY DI E VIANAN DAÑA SU WIEL BANDA ROBES DILANTI 07:33 October 13, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: CHAUFFEUR A DAL NA E MURAYA MEYMEY DI E VIANAN DAÑA SU WIEL BANDA ROBES DILANTI Related Articles Ladronnan a kibra bentana di auto pa horta 2 cylinder di gas chikito Polis a detene e conocido “Machete” coriendo cu un van lus paga durante madruga den Rancho. MINISTER ENDY CROES TA DESEA E CABAYISTANAN CU LO REPRESENTA ARUBA NA XIV MUNDIAL DI EQUITACION NA PUERTO RICO HOPI EXITO E “fundraising event” a tuma luga na Centro di Bario Dakota. CONTROL DI TRAFICO TA SIGI: UN TOTAL DI 66 BOET REPARTI PA VELOCIDAD HALTO