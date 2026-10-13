Cuerpo Policial Ta Informa DOS VICTIMA DEN CASO DI TIRAMENTO NA CAYA ST.MAARTEN NA SAN NICOLAS

Diamars madruga pa mas o menos 1:30, central di polis ta wordo notifica cu na Caya St. Maarten na altura di e basketball court San Nicolas un hende lo mester a wordo alcansa pa un tiro.
Central di polis ta despacha patruya na e sitio di e sucedido.
Na yega di e patruya no ta encontra ninguin hende na e sitio. Ta cuminsa busca rond y ta bin topa cu huls y sanger. Di biaha polis ta informa central di polis y na su turno ta manda polis technico y recherche na e sitio.
Un rato despues central di polis ta wordo notifica cu un persona lo a yega IMSAN cu herida di bala.
Ta despacha un otro unidad di polis pa IMSAN y na unda enberdad ta encontra no un sino dos hende homber ( 18 aña y 27 aña di edad) cu herida di bala.
Tur dos victima ta wordo transporta pa hospital bao guia di polis.
Nan a haya asistencia medico y na unda despues nan por a bay cas.
Recherche a haci nan investigacion hunto cu polis technico y na unda a confisca hulsnan y cellular na e sitio di socedido.
A confisca un brommer cu no tabata tin niun plachi number cu probablemente lo a wordo horta (joy ride) cu tabata serca di e lugar di e sucedido.
Polis ta haci un apelacion na e persona cu por a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141.
Bo ta keda anonimo !