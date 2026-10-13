HOH orguyoso di un otro logro pa eleva conocemento Caribbean Echo Congress a reuni profesionalnan cu enfasis riba conocemento y practica

Entre 5 cu 9 di october 2026, a tuma luga e Caribbean Echo Congress presenta pa HOH Academy di Horacio Oduber Hospital. Un evento unico y innovativo organisa den colaboracion estrecho cu DEUS (Dutch Emergency Ultra Sound). Nan ta un organisacion di educacion medico cu ta specialisa den entrenamento y cursonan di ultrasonido na punto di cuido (POCUS) pa profesionalnan den cuido di salud. E congreso di un total di 5 dia a reuni specialistanan medico, dokternan di cas y otro profesionalnan den sector di salud di Aruba, di nos isla bisiña Corsou y di Hulanda pa un programa intensivo dedica na “Point-of-Care Ultrasound” (POCUS).
E congreso aki a destaca pa e combinacion di sesionnan di conocemento teoretico y entrenamento practico intensivo dirigi pa expertonan. E programa a wordo diseña pa tanto principiantenan cu ta haya un introduccion den POCUS, como pa profesionalnan cu mas experiencia cu tabata busca un entrenamento mas profundo y avansa. E idioma di e congreso tabata Ingles y Hulandes y e evento a ofrece specialistanan medico e oportunidad pa haya 18 punto di acreditacion.
Un enfasis fuerte riba e combinacion di conocemento y practica
Durante e cinco dianan di e programa, e participantenan a haya e oportunidad pa amplia nan habilidad y conocemento den varios topico di POCUS, incluyendo evaluacion di FAST, riñon, pulmon y aorta & IVC. Tambe ecografia di curason y e aplicacion den ginecologia, topiconan di gastroenterologia y mucho mas.
Els van Leest, dokter na HBOT y International Patient Office (IPO) na HOH a enfatisa e importancia di a probecha di e congreso teni na Aruba aki cu a invita coleganan di Corsou y Hulanda. “E tecnica aki a nace na aña 2008, pues casi 20 aña pasa, pero na Aruba e no ta incorpora ainda completamente. E ta relativamente nobo akibanda y nos kier acelera su uzo,” van Leest a splica. El a agrega tambe e caracter practico di e evento: “E tabata un congreso unda cu por a practica mas tanto posibel, pues nos tabatin tur dia mas o menos 7 pa 9 modelo cu tabata boluntario cu a yuda pa nos por a organisa esaki.” E boluntarionan aki a pone nan mes disponibel pa e dokternan por a practica directamente riba nan, realizando echo di curason, pulmon y riñon pa siña mas di kico tur por mira via tecnicanan moderno di ecografia.
Innovacion y miho cuido pa e pashent
E impacto di e entrenamento aki ta di gran balor pa e practica diario di e profesionalnan medico. Internista Jaclyn de Kort ta considera e congreso aki como un momento clave y innovativo pa sigui crece profesionalmente: “Como internista hopi biaha nos ta diagnostica via nos mannan, uzando un stetoscop, pero mi ta kere cu awendia ecografia por ta un manera pa yuda nos pashentnan mas miho ainda. E ta yuda nos pa haci nos trabou mas facil y pa yega na diagnosticonan mas exacto.”
E Caribbean Echo Congress a demostra di ta un paso firme padilanti den e introduccion y expansion di tecnicanan di “Point-of-Care Ultrasound” (POCUS) den region di Caribe, contribuyendo directamente na e mehoracion continuo di e calidad di cuido di salud pa tur pashent cu ta HOH su meta tur dia.