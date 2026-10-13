Miembronan di AAC presente na e IV Panam Sports Athletes’ Forum

Presidente di e “Aruba Athletes’ Commission” (AAC) Monica Pimentel OLY hunto cu miembro di AAC Kamilah Dammers ta na Costa Rica unda ta atende e “IV Panam Sports Athletes’ Forum”. E organizacional contintental di deporte ta organisa e encuentro aki pa asina tur comision di atleta di e 41 pais miembro di PanamSports por comparti, intercambia y participa den diferente tayer y charla interesante e importante pa tur comision di atleta.
Banda di esaki, AAC a wordo pidi pa comparti e “Best Practices” cu ta wordo usa na Aruba pa cu tur cos cu e comision di atleta ta haci na Aruba. Mirando e gran exito di e Foro di Atleta di aña pasa y e diferente tayernan cu a ser organisa door di AAC, manera e “Mental Health Workshops”, ta mira cu e bon trabou ta wordo reconoci.
Comite Olimpico Arubano ta desea Monica y Kamilah hopi exito na e IV Panam Sports Athletes’ Forum y cu nan logra comparti tur e bon iniciativanan cu AAC a mustra durante e ultimo añanan, asina inspirando otro comision di atleta den nos region pa sigui traha den bienestar di deporte.
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