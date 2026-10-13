Diamars merdia a drenta informe di cu un turista lo a guli basta awa na lama panort di Boca Catalina, mesora a dirigi 2 patruya di polis y tambe 2 ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a haya sa cu e ta tras di e casnan pega na beach. Na yegada di e ambulans net nan ta bay cuminsa atende cu e homber cu tabata drumi ela lanta sinta bisa cu e ta ok y no mester mas di nan asistencia.
Turista masculino di riba 40 aña a guli basta awa panort di Boca Catalina
Diamars merdia a drenta informe di cu un turista lo a guli basta awa na lama panort di Boca Catalina, mesora a dirigi 2 patruya di polis y tambe 2 ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a haya sa cu e ta tras di e casnan pega na beach. Na yegada di e ambulans net nan ta bay cuminsa atende cu e homber cu tabata drumi ela lanta sinta bisa cu e ta ok y no mester mas di nan asistencia.