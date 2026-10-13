Diamars anochi a drenta informe di cu e conocido Schoppema tabata de remate na Linear Park, mesora a dirigi patruyanan na e sitio pa asina logra domine. Despues di cu e refuerso di patruyanan a yega a logra domina e sospechoso y a trese trankilidad bek na Linear Park.
E conocido di polis Schoppema tabata de remate na Linear Park
Diamars anochi a drenta informe di cu e conocido Schoppema tabata de remate na Linear Park, mesora a dirigi patruyanan na e sitio pa asina logra domine. Despues di cu e refuerso di patruyanan a yega a logra domina e sospechoso y a trese trankilidad bek na Linear Park.