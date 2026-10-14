Reflexion Diaranson 14 Oktober 2026.

Mainta tempran, manera cu gai ta canta nos ta lanta pa gradici nos bon Dios pa e dia regalá y cu nos por gosa di otro dia na un manera sano y exitoso.
Nos ta den mita di siman y casi mita di luna 10 caba, cu mester tabata e miho luna di anja.
Luna di Oktober, luna di flor, luna di gracia, jen di splendor.
Te cu awe ainda un luna seco sin flor, pero si cu hopi calor.
Nos hendenan ta sufri di hopi calor, coriendo riesgo di hanja un atake di curason.
E calor tin hopi concecuencia negativo, bo no por hasi nada drechi cu bo ta tur soda, sofoca.
Bo energia den un rato di ora a bira fatiga.
Varios school sin airco, y e muchanan ta soda te cu e sodo ta core muha tur nan cosnan, nan mannan.
Cualkier edificio sin airco ta un desaster pa traha eyden.
Drumi sin airco ta un castigo, pober di esunnan cu mester elabora den e calor aki parti merdia.
Mester cuminsa pone un siesta mescos un Spaña.