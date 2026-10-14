CUERPO POLICIAL TA INFORMA PEATON ALCANSA NA POS CHIKITO TA BIRA E DI 14 MORTO DEN TRAFICO

Lamentabelmente Cuerpo Policial Aruba ta informa cu e peaton cu a wordo alcansa riba e caminda di Pos chikito a fayece awe merdia.
Ta asina cu dia 5 di oktober 2026 pa mas o menos 19:41 di anochi central di polis ta wordo notifica cu un Van lo mester a alcansa un peaton ( hende homber) riba e caminda principal di Pos Chikito na altura di Rey Hing.
Central di polis ta despacha polis como tambe ambulance na e sitio di e sucedido.
Na yegada di polis ta bin topa cu un homber ariba caminda y ta mustra grave. Ambulance ta yega na e sitio y paramediconan ta duna asistencia na e victima, a stabilise prome y despues a transpore cu maximo urgencia pa hospital.
Su situacion e momento ey tabata critico y a keda interna den cuido intensivo.
E prome informa ta cu un Van, Hyundai Staria color blauw, bayendo direccion pariba lo a alcansa e peaton.
Specialista di trafico y polis tecnico a presenta pa haci nan investigacion.
Tambe departamento di Slachtofferhulp a wordo poni na altura.
Diaranson 14 di oktober 2026 den oranan di merdia Polis di Trafico ta wordo informa cu e peaton a fayece na hospital.
Ta trata di e hende homber Julian Rambalde naci na Republicana Dominicana dia 20 di februari 1963 (63 aña).
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.
Nos ta haci un apelacion pa ban trankilo den trafico, pone atencion riba caminda, baha bo velocidad y sigui e reglanan den trafico.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.