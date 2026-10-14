[VIDEO] Miss Universe Aruba 2026, Elizabeth Johnson den full preparacion pa Miss Universe 2026

Nos actual Miss Universe Aruba 2026, Elizabeth Johnson fo’i dia el a wordo corona como tal, no a para keto den su actividadnan y preparacion cu bista riba su participacion den Miss Universe 2026, na San Juan Puerto Rico.
Nos flamante Miss Universe Aruba 2026, a wordo ricibi pa nos Minister President, Sr. mr. M. G. Eman y Minister di Turismo y Labor, Sr. mr. W. Cicilia, durante un bishita di cortesia na unda el intercambia y informa cu e mandatarionan tocante su preparacionnnan pa representa Aruba riba e Plataforma di beyeza mas grandi na mundo.
Miss Universe Aruba, a wordo invita pa participa na e “New York Fashion Week”, unda el a desfila den trahenan di entre otro di e famoso diseñadora internacional Gianina Azar. Tambe Elizabeth ta tin un “Photoshoot” cu e famoso fotografo internacional Fadil Berisha, cu pronto lo wordo publica. Tambe el a presenta na e “Fundaraising Event” di Miss Universe pa asina activa trabou filantropico, cu e tematica: “Beyond the Crown”. Esaki a tuma lug ana Miami, Florida, USA.
Elizabeth Johnson, Miss Universe Aruba, 2026, gradua den Ley y cu un Masters den Business Management, a wordo invita como un di e 17 candidatanan pa explora y conoce, “La Isla del Encanto”, Puerto Rico. Esaki tawata durante un gira y tour cu a dura tres dia riba e Isla. Asina e grupo di candidatanan aki a conoce e cultura, gastronomia, historia, beyesa natural, di Puerto Rico. Esaki como antesala pa loke lo bira e final di Miss Universe 2026, na November proximo. Tur esaki a wordo organisa door di e Compania di Turismo di Puerto Rico, ta pa reuni e candidatanan cu e anfitrion local pa asina explora “La Isla del Encanto” y asina comparti nan aventuranan cu henter mundo y propaganda Puerto Rico como destinacion turistico.
E weekend cu a pasa na Barranquilla, Colombia tabata tin e anochi final di “Miss Universe Colombia 2026”. Nos Miss Universe Aruba 2026 pa presenta e final aki y a cera conoci cu e Miss Universe Colombia 2026, Maria Alejandra Lopez Perez. Tambe e tabata tin e oportunidad di cera conoci cu representantenan di nos Islanan ruman, Bonaire y Curacao.
E siman aki nos Miss Universe Aruba 2026, lo ta den gira di Television na Miami, Florida,USA, entre otro na Telemundo y otro Programmanan di Television cu ta enfoca riba e certamen di Miss Universe 2026.
Nos flamante Miss Universe Aruba 2026, ta sigui cu su preparacionnan tanto local- como internacionalmente riba tereno fisico y intelectual, pa asina ta bon prepara y tin un presentacion destaca na e final di Miss Universe 2026, dia 24 di November 2026 tumando luga na Colliseo Jose Miguel Agrelot, na San Juan, Puerto Rico.
Departamento di Cultura Aruba ta desea ur clase di exito na Elizabeth Johnson, nos Miss Universe Aruba 2026