Tercer Edicion di Autentico Aruba Culinary Festival a celebra Aruba como un destinacion culinario Un plataforma pa gastronomia, innovacion y talento  

Durante un siman completamente dedica na gastronomia, for di 3 te cu 11 di october, e tercer edicion di Autentico Aruba Culinary Festival a reuni comunidad, bishitantenan y profesionalnan di e industria culinario, pa celebra e diversidad, autenticidad y calidad di Aruba su escena culinario.

Autentico a consisti di cinco componente, cual tabata Restaurant Week, Bucket List Experiences, Industry Seminar, Student Seminar y e festival bou e nomber di The Pavilion, ofreciendo experiencianan unico pa consumidornan, profesionalnan y futuro talento di e industria culinario. E diferente componentenan a contribui na un solo obhetivo: destaca e rikesa, diversidad y calidad di Aruba su oferta culinario, y fortalece e posicionamento di nos isla como un destinacion culinario den e region y internacionalmente.

Durante e festival di dos dia, a reuni mas cu 50 bendedor di cuminda y bebida pa asina presenta receta y conceptonan unico. Aproximadamente 4.000 residente y bishitante a reuni na The Pavilion pa disfruta un experiencia gastronomico autentico, descubriendo sabornan y tradicionnan cu, cada uno den su propio manera, a representa e identidad culinario di Aruba.

Fortaleciendo conocemento y excelencia den nos industria culinario

Sinembargo, Autentico ta mucho mas cu un festival di cuminda. Mas di 125 hoben a participa na e seminario special pa studiante. Profesionalnan local di e industria a comparti conocemento y experiencia, y tambe a inspira e hobennan, asina creando oportunidad pa nan conecta cu e sector.

E seminario pa nos miembronan di e industria tambe a reuni mas cu 100 profesional den gastronomia y hospitalidad, incluyendo doñonan di restaurant. E iniciativa aki a crea un plataforma importante pa comparti conocemento, promove innovacion y fortalece colaboracion den e sector.

E Industry Seminar a conta cu contribucion di expertonan reconoci internacionalmente. Sian Young a comparti su experiencia tocante maneho di desperdicio di cuminda y practicanan sostenibel. Lindsey Peckham, cu tin hopi experiencia den e industria di hospitalidad, a presenta servicio excepcional na cliente y e importancia di construccion di ekiponan fuerte. Tambe, Werner Loens, ex-director y inspector principal di MICHELIN Guide Benelux, a comparti consehonan valioso pa con restaurantnan por eleva nan calidad y posiciona nan mes riba escenario internacional. E festival tambe a ricibi Virgilio Martinez, chef reconoci como un di e mihonan na mundo, kende a comparti su trayectoria extraordinario y a presenta un demostracion culinario en bibo.

“Autentico ta hopi mas cu un evento; e ta un inversion den futuro di nos producto culinario. Door di trece expertonan di caliber internacional na Aruba, nos ta crea oportunidad pa comparti conocemento, inspira excelencia y fortalece nos posicion como un destinacion culinario di clase mundial. Nos ta orguyoso di loke nos a logra hunto cu nos comunidad culinario,” a expresa Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority.

Experiencianan interactivo na The Pavilion

Un di e adicionnan valioso pa e edicion di e aña aki tabata e variedad di actividadnan interactivo ofreci na The Pavilion. Talento local y internacional a brinda klasnan culinario y sesionnan di mixologia, permitiendo cu participantenan no solamente ta disfruta di diferente creacionnan, sino tambe siña directamente for di chefnan y expertonan di bebida. E actividadnan aki a agrega profundidad na e experiencia di e festival, fomentando interaccion entre publico y profesionalnan y creando momentonan educativo y memorabel.

Ademas, e programa a inclui weganan interactivo den Papiamento cu a relata e historia culinario di Aruba y cu a duna bida na personahenan autentico. E actividadnan aki a combina enseñansa, cultura y entretenimento, creando experiencianan pa bishitantenan di tur edad, for di e mas chikito te cu e mas grandi.

Un danki na tur esnan cu a haci Autentico posibel

A.T.A. ta gradici tur bendedor di cuminda y bebida, e talentonan internacional y local, y tur miembro di personal cu a traha incansablemente pa haci e festival un exitoso. Danki na tur cu a comparti nan talento, pasion y amor pa gastronomia, poniendo nan curason den cada receta y sirbiendo cada bishitante cu un sonrisa.

Un danki special ta bay na Colegio EPI y EPB, e docentenan y studiantenan cu a atende e seminario, pero cu tambe a participa activamente durante e festival cu nan propio booth. Cu hopi entusiasmo, creatividad y talento, nan a demostra e habilidadnan cu e siguiente generacion di profesionalnan di gastronomia y hospitalidad tin pa ofrece. A.T.A. tambe ta gradici tur boluntario y studiantenan pa nan sosten y contribucion durante e festival, yudando guia bishitantenan, contesta preguntanan y brinda apoyo durante e evento, contribuyendo significativamente na un experiencia positivo pa tur esnan cu a asisti.

Tambe A.T.A. ta gradici tur colaborador cu a contribui na e organisacion y ehecucion di tur componente di Autentico, specialmente Elite Productions & Entertainment. Na tur esnan cu a atende e festival, boso entusiasmo y interes continuo ta loke ta haci Autentico un festival cada bes mas exitoso. Danki!

Finalmente, A.T.A. ta expresa su sincero agradecimento na su ekipo, cu a traha cu dedicacion, pasion y creatividad pa haci tur aspecto di Autentico un realidad. For di e planificacion inicial te cu e ehecucion final, nan compromiso y perseverancia a contribui significativamente na e exito di e festival y na e meta di promove Aruba como un destinacion culinario di excelencia. Masha danki!