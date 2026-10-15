Reflexion Diahuebs 15 Oktober 2026.

Awe como custumber nos ta habri nos wowonan tempran y nos ta gradici nos bon Dios pa a duna nos otro dia mas.
Nos te resa gradici nos bon Dios y hunto den e mesun rosea nos ta gradisi nos bon Dios pa ta cu nos tur dia y pa nada malo por pasa hasi nos faminan danjo.
Claro cu nos mes ta keda leuw di tur hende cu mente maligno y otro cu ta amarga y ta cana cu mal aura.
Awendia tin hopi ta cana tur rond den pueblo cu mente frustra y te hasta no por juda pa nan mal actonan cu nan ta hasi.
Nos ta keda observa y proteha nos prohimo.