[VIDEO] 🌊⚓ For di Texel pa Lama di Caribe

7 Miembro encabesa den enseñansa militar ta dal un stap grandi den un siguiente fase como “Landingcraftsman”! 💪
🎯 4 cursista den enseñansa pa LC2
🎯 3 cursista den enseñansa pa LC1
Durante e enseñansa conhunto di Texel nan ta siña lo basico. Na Aruba nan ta haya 2 siman pa nan por pone den practica locual nan a siña y pa mehora tur esakinan den varios aspecto.
Dirigi mas botonan, traha hunto como un team y nabega den awanan cu mas desafio compara cu esnan di Hulanda cu nan ta costumbra cun’e. Esey ta exigi wowonan mas skerpi, bon comunicacion y otro maneranan pa planea. 🌊🧭