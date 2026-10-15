Aeropuerto di Aruba lo introduci un sistema nobo di parkeer; Vehiculonan cu ta staciona actualmente p’un tempo largo mester sali pa 31 di october 2026 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – October 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta preparando pa introduci un sistema nobo di maneho di parkeer pa e area di parkeer publico di aeropuerto na november 2026, implementa pa provee ​​un experiencia di parkeer mas conveniente y eficiente pa e bishitantenan.

Mientras cu Aeropuerto di Aruba ta prepara pa introduci su sistema nobo di maneho di parkeer na november 2026, tur cliente cu tin un vehiculo staciona actualmente den e area di parkeer publico pa un periodo extendi mester saca nan vehiculo for di e luga di parkeer pa 31 di october 2026. E ticketnan di parkeer existente lo no ta valido mas bou di e sistema nobo, loke ta hacie importante pa kita e vehiculonan prome cu e transicion of pa evita cualkier incomodidad of retraso.

Un experiencia di parkeer mas inteligente

E sistema nobo di parkeer lo introduci tecnologia di reconocemento di plachi di number, loke ta permiti pa registra un plachi di number automaticamente na momento cu drenta e area di parkeer publico. Mientras cu e sistema nobo lo sigui emiti ticketnan pa parkeo publico como backup, e bishitantenan tambe lo por haci pago haciendo uzo di e number di nan vehiculo, hasta si nan perde nan ticket fisico. Ta e intencion pa e sistema nobo mehora e experiencia general di parkeo na Aeropuerto di Aruba, incluyendo entrada y salida mas lihe, opcion adicional di pago, reduci aglomeracion y mehora e disponibilidad di espacio pa parkeer.

Bou di e sistema nobo, e tarifa di parkeer publico lo keda 3.00 florin pa ora, e sistema ta tene cuenta e cantidad di tempo cu un vehiculo a keda staciona a base di e plachi di number registra na momento di drenta e area di parkeer publico. E bishitantenan lo tin varios manera conveniente pa paga pa parkeer, incluyendo online via Pay.aw y na e stacion di pago asigna situa paden di e sala di yegada, na e Food Truck Plaza y na salida. Por haci pago uzando carchi debit of credit. Tene na cuenta cu no ta acepta American Express.

Parkeo publico destina pa uzo di tempo cortico

Aeropuerto di Aruba ta recorda e bishitantenan cu e area di parkeer publico ta destina primordialmente pa e bishitanan di corto plaso na aeropuerto, incluyendo esnan cu ta baha y busca pasahero, bishita na aeropuerto y topa & saluda e pasaheronan cu ta yega of ta bayendo.

Ta curasha e bishitantenan cu mester di parkeer extendi pa explora e opcionnan di subscripcion di parkeer disponibel a traves di e portal di Aeropuerto di Aruba prome cu biaha:

https://portal.airportaruba.com/portal-parking-pass/aruba-airport-portal-access-request

Kico e bishitantenan mester haci awo

E bishitantenan cu actualmente tin un vehiculo staciona den e area di parkeer publico di Aeropuerto di Aruba pa un periodo extendi mester garantisa cu nan ta saca nan vehiculo for di e luga di parkeer no mas tarda cu dia 31 di october 2026, prome cu e transicion pa e sistema nobo na november 2026.

Den e proximo simannan, Aeropuerto di Aruba lo sigui comparti informacion importante tocante e sistema di parkeer nobo a traves di su rednan social y website, incluyendo un serie di videonan informativo cu ta splica con e sistema ta funciona, unda y con pa paga y kico e bishitantenan por spera na momento di drenta y sali for di e area di parkeer publico.

Ta curasha tur bishitante pa mantene nan mes informa a traves di e rednan social oficial di medionan social y website di Aeropuerto di Aruba prome cu e lansamento di november.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 71% ta di Merca y Canada, 20% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 14 di October, 2026

Aruba Airport will introduce a New Parking System;

Vehicles Currently Parked Long-Term Must Exit by October 31

Oranjestad, Aruba – October 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is preparing to introduce a new parking management system for the airport’s public parking area in November 2026, designed to provide a more convenient and efficient parking experience for visitors.

As Aruba Airport prepares to introduce its new parking management system in November 2026, all customers with vehicles currently parked in the public parking area for an extended period must ensure their vehicle exits the parking lot by October 31, 2026. Existing parking tickets will no longer be valid under the new system, making it important to remove vehicles before the transition to avoid any inconvenience or delays.

A Smarter Parking Experience

The new parking system will introduce License Plate Recognition technology, allowing a license plate of a vehicle to be automatically registered upon entry into the public parking area. While the new system will continue to issue parking tickets for public parking as a backup, visitors will also be able to make payments using their vehicle’s license plate number, even if they lose their physical ticket.The upgrade is intended to improve the overall parking experience at Aruba Airport, including faster entry and exit, additional payment options, reduced congestion, and improved parking availability.

Under the new system, the public parking rate will remain AWG 3.00 per hour, with the system keeping track of the length of time a vehicle has been parked based on the license plate that is registered upon entering the public parking area. Visitors will have several convenient ways to pay for parking, including online via Pay.aw and at designated payment stations located inside the Arrival Hall, at the Food Truck Plaza, and at the exit lanes. Payment can be made using debit or credit cards. Please note that American Express is not accepted.

Public Parking Intended for Short-Term Use

Aruba Airport reminds visitors that the public parking area is primarily intended for short-term airport visits, including passenger drop-off and pick-up, airport visits, and meeting & greeting arriving and departing passengers.

Visitors who require extended parking are encouraged to explore the available parking subscription options through Aruba Airport’s parking pass portal before traveling:

https://portal.airportaruba.com/portal-parking-pass/aruba-airport-portal-access-request

What Visitors Need to Do Now

Visitors who currently have a vehicle parked in Aruba Airport’s public parking area for an extended period should ensure that their vehicle exits the parking lot no later than October 31, 2026, ahead of the transition to the new system in November 2026.

In the coming weeks, Aruba Airport will continue to share important information about the new parking system through its social media channels and website, including a series of informative videos explaining how the system works, where and how to pay, and what visitors can expect when entering and exiting the public parking area.

Visitors are encouraged to stay informed through Aruba Airport’s official social media channels and website ahead of the November launch.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 71% from the United States & Canada, 20% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 14 October, 2026

El Aeropuerto de Aruba implementará un nuevo sistema de estacionamiento; los vehículos actualmente estacionados en la modalidad de larga estancia deben retirarse antes del 31 de octubre

Oranjestad, Aruba – Octubre 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se prepara para implementar un nuevo sistema de gestión de parqueo en el área de estacionamiento público del aeropuerto en noviembre de 2026, diseñado para ofrecer a los visitantes una experiencia más cómoda y eficiente.

Ante la próxima implementación de este nuevo sistema en noviembre de 2026, todos los usuarios que actualmente mantengan vehículos estacionados en el área pública por un periodo prolongado deberán asegurarse de retirarlos del estacionamiento a más tardar el 31 de octubre de 2026. Los tickets de estacionamiento actuales dejarán de ser válidos con el nuevo sistema; por ello, es importante retirar los vehículos antes de la transición para evitar inconvenientes o retrasos.

Una experiencia de estacionamiento más inteligente

El nuevo sistema de estacionamiento incorporará tecnología de reconocimiento de matrículas, lo que permitirá registrar automáticamente la matrícula del vehículo al ingresar a la zona de estacionamiento público. Si bien el sistema seguirá emitiendo tickets de parqueo como medida de respaldo, los visitantes también podrán realizar pagos utilizando el número de matrícula de su vehículo, incluso si pierden el ticket físico. Esta mejora tiene como objetivo optimizar la experiencia general de estacionamiento en el Aeropuerto de Aruba, facilitando una entrada y salida más rápidas, ofreciendo opciones de pago adicionales, reduciendo la congestión y mejorando la disponibilidad de los espacios de parqueo.

Con el nuevo sistema, la tarifa de estacionamiento público se mantendrá en AWG 3,00 por hora; el sistema registrará el tiempo de permanencia del vehículo basándose en la matrícula registrada al ingresar a la zona de estacionamiento. Los visitantes dispondrán de varias opciones prácticas para abonar el servicio, como el pago en línea a través de Pay.aw y en las estaciones de pago habilitadas en la sala de llegadas, en la zona de camiones de comida (*Food Truck Plaza*) y en los carriles de salida. El pago puede efectuarse con tarjeta de débito o crédito. Cabe señalar que no se aceptan tarjetas American Express.

Estacionamiento público para uso de corta duración

El Aeropuerto de Aruba recuerda a los visitantes que el área de estacionamiento público está destinada principalmente a estancias de corta duración, tales como dejar o recoger pasajeros, visitas al aeropuerto y recibir o despedir a viajeros.

Se recomienda a los visitantes que necesiten estacionamiento por periodos prolongados consultar las opciones de suscripción disponibles a través del portal de pases de estacionamiento del Aeropuerto de Aruba antes de viajar:

https://portal.airportaruba.com/portal-parking-pass/aruba-airport-portal-access-request

Lo que deben hacer ahora los visitantes

Los visitantes que actualmente tengan un vehículo estacionado en el área de parqueo público del Aeropuerto de Aruba durante un periodo prolongado deben asegurarse de retirarlo a más tardar el 31 de octubre de 2026, antes de la transición al nuevo sistema en noviembre de 2026.

En las próximas semanas, el Aeropuerto de Aruba seguirá compartiendo información importante sobre el nuevo sistema de estacionamiento a través de sus redes sociales y su sitio web, incluyendo una serie de vídeos informativos que explican el funcionamiento del sistema, dónde y cómo realizar el pago, y qué pueden esperar los visitantes al entrar y salir del área de aparcamiento público.

Se invita a los visitantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de redes sociales y el sitio web del Aeropuerto de Aruba antes del lanzamiento en noviembre.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.4 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 30 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 71 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 20 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 14 de octubre de 2026