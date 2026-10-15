TEAM SNOR A “FINISH” CABA COS DT!

Kudawecha/Calabas – Den e famoso videogame “Mortal Kombat”, hopi biaha na final bo ta haya un situacion caminda ora bo contrincante haya un sota formal, e videogame ta instrui bo pa “Finish Him”! Ken por a pensa cu den wega di domino bush league por existi semehante situacion? Wel shonnan, amantenan di “action packed” domino, esaki ta exactamente e caso fin di siman ultimo ora e famoso Team Snor, bou guia dje flamante “Snor” Perez, a enfrenta e trabuconan di Caba Cos DT, bou liderazgo di “stoute jongens” manera Miguel Werleman y Nai Rasmin!
Den un Domino Square Garden rand rand di fanatico, e dos rivalnan aki a enfrenta otro caminda sigur sigur e prome mita a bay style di un pa tera, un pa lama! Team Snor a habri di biaha plantando respet door di pasa un sapato blanco, pero muy pronto Caba Cos a sa di recupera dje golpi mortal y drenta bek “in the race”. Team Snor ta pica bay dilanti na cuminsamento cu score di 4-1, pero no mucho despues Team Caba Cos ta haya su ritmo y e wega ta drenta un balansa na score di 8-6 na bentaha di Team Snor.
Cos ta pinta hot! Tur cos ta mustra cu “Snor” Perez no tabata “on the same page” cu su patna Juni y a pega un piedra ful robes causando un punto extra innecesario pa Caba Cos! Aki ta caminda, manera nan ta bisa na Hulanda, a bay over pa “de vlam in de pan”! Un intercambio cultural a surgi entre Snor y Juni, pero den no time a aplica ‘protocol BIGOTE’: “a drenta como amigo, ta sali bek como amigo”. Den un frega di wowo a resolve tur diferencia di opinion, ya cu Snor a admiti cu el a aplica un teoria fo’i su famoso manual di domino cu no tabata “van toepassing” n’e situacion di wega! “Eind goed, al goed”, y nos camara AI a te hasta logra capta imagen di Snor den “yo no fui”-mode!
Despues di e ya famoso “snack session” di halftime, caminda segun testigonan tin “Transformers” ta cana rond cu por “transforma” nan man den baki di Bobcat pa gara mas hopi snack posibel den un solo “scoop”, e bataya a sigui den ful swing. Aki na cuminsamento a ripara di biaha cu algo a cambia den e “mindset” di Team Snor! Den no time, Team Snor ta bay dilanti cu 14-8! Caba Cos ta style di “watertrappel” un rato pa wanta cabes riba awa y ta wanta e lucha te na score di 15-12 na bentaha pa Team Snor. Pero aki ta caminda e stem misterioso a grita “Finish Him!”, zowel na Ingles como na Chines! Den un avalancha di grito, e nomber “Snor” a keda resona un tras di otro den e famoso Domino Square Garden, y den un frega di wowo Team Snor ta bay di 15-12 p’e score aplastante di 21-12! Waw! Papiando di “genadeslag”! Shonnan, keda pendiente pasobra Caba Cos DT lo bin bek pronto.