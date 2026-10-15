Chauffeur di bus no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di pick-up

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente prome cu yega rotonde airport fey Mahuma, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un bus no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di pick-up. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

