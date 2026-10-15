—Cuerpo Policial Aruba Ta Informa— UN DETENCION, DROGA CONFISCA Y ENTRADA HUDICIAL NA PAPAYA DIRIGI PA UNIT NARCOTICA

Diamars 13 di oktober 2026 Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un percela na Papaya.
Durante e razzia a detene e homber di inicial A.G.W naci na Aruba di 22 aña pa bendemento di droga.
Durante busceda na e percela a encontra un plantacion chikito di marihuana pero tambe un cantidad di marihuana y e droga MDMA.
Pa cu e accion menciona a haci uza di diferente departamentondi KPA. Ta trata di K-9 y RRT.
Unit Narcotica ta trahando incansablemente pa combati loke ta bendemento di droga y mas.
Polis ta keda pidi e comunidad di Aruba cu si bo wak algo of sa algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141.
Bo ta keda anonimo.
—Cuerpo Policial Aruba Ta Informa—