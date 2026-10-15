COA a reuni cu e federacion di Baseball den cuadro di curso Baseball5

Recien a reuni cu miembronan di directiva di Aruba Baseball Association (ABBA) pa combersa riba e curso di Baseball5 cu lo tuma luga otro siman aki na Aruba. E curso aki lo wordo duna door di expertonan di federacional Internacional “World Baseball Softball Confederation” (WBSC) y lo conta cu un participacion di alrededor di 25 cursista. A base di e proyecto di Weganan Escolar di IBiSA, a scohe pa inclui Baseball5 den e deportenan cu lo por participa, como esaki tambe lo forma parti di e Weganan Interinsular proximo aña. Conhuntamte cu Comite Olimpico Arubano (COA) ABBA y Aruba Softball Bond (ASB) a prepara e curso aki pa brinda un oportunidad unico pa crea instructornan di e deporte. Baseball5 ta un disciplina Olimpico cu sigur ta hopi interesante, como e ta un deporte hopi accesibel pa tur hende por hunga. E ta wordo hunga den ekiponan mas chikito, ta rekeri poco material y ta dura menos largo cu Baseball tradicional, cual ta hacie mas facil pa hacie como deporte recreativo na nivel escolar y den barionan rond di Aruba.

A combersa riba e beneficio di e curso y kico e por nifica pa e futuro di e deporte di Baseball5 pa cu e federacion y localmente. Ademas di esaki, lo bin 2 persona di WBSC cu lo tey specificamente pa combersa cu ABBA riba tur tema di Baseball na Aruba, asina fortificando e relacion cu e federacion internacional, ademas di duna e oportunidad di haci cualkier pregunta of haya inforamcion importante pa cu e desaroyo di e deporte. Entrante dialuna lo mira 3 dia unda cu lo tin curso di Baseball5 y diferente reunionnan importante entre e grupo di WBSC y stakeholders nan clave den e mundo di deporte. #COA #ABBA #ASB #BASEBALL5 #WBSC