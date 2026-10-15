AAA y A.T.A. ta celebra 20 aña di vuelo directo di JetBlue entre New York y Aruba

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), hunto cu JetBlue y Aruba Tourism Authority (A.T.A.), ta celebra e di 20 aniversario di e servicio di vuelo directo di JetBlue entre New York y Aruba. E ocasion ta reconoce e contribucion di e aerolinea na e conectividad aereo di Aruba y na e industria turistico di nos isla.
JetBlue a inicia su servicio pa Aruba dia 15 di september 2006, cu un vuelo directo for di John F. Kennedy International Airport (JFK) na New York pa Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA). Loke a cuminsa cu e ruta inaugural aki a crece y bira un conexion aereo importante, fortaleciendo e lasonan entre Aruba y un di su mercadonan principal, mientras ta ofrece biaheronan mas opcion pa planifica nan biahe pa y for di nos isla.
Actualmente, JetBlue ta conecta Aruba cu New York (JFK), Boston (BOS) y Fort Lauderdale (FLL), manteniendo su papel como un socio aereo importante pa e destinacion. E servicio di e aerolinea a contribui na e economia turistico di Aruba, ofreciendo opcionnan practico di biahe pa bishitantenan y residentenan, ademas di conexion cu otro destinacionnan den e red di JetBlue cu ta sigui crece.
“Durante 20 aña, JetBlue ta un socio aprecia den e conexion di Aruba cu Merca y den e ricibimento di biaheronan na nos aeropuerto. E aniversario aki ta refleha e fortalesa di nos relacion di hopi aña y e dedicacion di e ekiponan di JetBlue cu a sostene e operacion durante tur e añanan aki. Nos ta gradici JetBlue pa su compromiso continuo cu Aruba y nos ta mira cu entusiasmo na e oportunidad pa sigui fortalece e relacion aki den e añanan cu ta bini”, asina Jonny Andersen, CEO di AAA, a expresa.
Minister di Turismo, Transporte y Labor, Wendrick Cicilia, a destaca cu e colaboracion ta beneficia tanto e sector turistico como e comunidad. “Mientras nos ta celebra 20 aña di servicio di JetBlue pa Aruba, nos ta reconoce e balor di un relacion cu ta sostene tanto nos sector turistico como nos comunidad. Cada conexion ta crea oportunidad pa bishitantenan descubri nos isla, pa empresanan local crece y pa residentenan biaha. Nos ta gradici JetBlue pa su confiansa continuo den Aruba y nos ta mira pa un futuro den cual un conectividad fuerte ta contribui na turismo di calidad y na e bienestar di nos pueblo”, Cicilia a declara.
Dave Jehn, vice-presidente di planificacion di red y aliansa cu aerolineanan na JetBlue, a subraya e importancia di Aruba pa e compania. “Aruba ta forma parti importante di e red di JetBlue durante 20 aña y nos ta orguyoso di e conexionnan cu nos a crea cu e isla y su hendenan. Nos ta gradici pa e colaboracion di hopi aña cu Aruba Airport Authority y Aruba Tourism Authority y nos ta desea di sigui conecta nos clientenan cu Aruba, cu e servicio y experiencia cu nan conoce y aprecia di JetBlue”, Jehn a expresa.
Reconocemento pa e hendenan tras di e conexion
CEO di A.T.A., Ronella Croes, a destaca e contribucion di JetBlue na e contacto entre Aruba y su mercadonan importante na Merca. “JetBlue a hunga un papel importante den conecta nos isla cu mercadonan principal na Merca y den ofrece biaheronan e oportunidad pa experimenta y aprecia Aruba. Cu su servicio continuo durante e ultimo dos decada, e aerolinea a yuda generacionnan di bishitante conoce mas di nos cultura y nos pueblo. Nos ta gradici JetBlue pa su apoyo y compromiso continuo cu Aruba y nos ta contento di sigui traha hunto”, Croes a declara.
Pa marca e aniversario, AAA a organisa un celebracion cu e ekipo local di JetBlue na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, dia 15 di october den oranan di mainta, den e hala di check-in. E ekipo a ricibi un reconocemento pa su dedicacion y contribucion na e operacion di JetBlue na Aruba, cu un bolo, pasapalo y cuki conmemorativo. Pasaheronan cu a sali for di Aruba cu vuelonan di JetBlue e dia ey tambe a ricibi un articulo conmemorativo cu e marca di e aerolinea, como un gesto di aprecio pa nan lealtad.
Na New York, miembronan di e ekipo di A.T.A. a uni cu JetBlue na JFK pa celebra e aniversario hunto cu e ekipo di e aerolinea y pasaheronan cu tabata biaha pa Aruba. Como parti di e celebracion, e ekipo di A.T.A. a interactua cu pasaheronan den e terminal y a invita nan pa haci e Aruba Promise prome cu nan subi bordo. Cu e promesa aki, biaheronan a compromete nan mes pa disfruta di Aruba cu responsabilidad y contribui na preservacion di su bunitesa natural, cultura y hospitalidad pa e generacionnan cu ta bini.
E celebracionnan na Aruba y New York a reconoce tanto e aniversario di e ruta como e tripulantenan, socionan y pasaheronan cu a yuda mantene e conexion durante dos decada. E aniversario ta subraya e compromiso comparti di AAA, JetBlue y A.T.A. cu un conectividad confiabel, un experiencia agradabel pa pasaheronan y e exito continuo di Aruba como un destinacion prominente den Caribe. Despues di 20 aña di servicio di JetBlue pa Aruba, AAA y A.T.A. ta desea sigui cu e colaboracion y crea experiencianan positivo pa pasaheronan cu ta yega y sali via Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 71% ta di Merca y Canada, 20% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 15 di October, 2026
Aruba Airport Authority and Aruba Tourism Authority Celebrates 20 Years of JetBlue’s New York to Aruba Service
JetBlue and its Aruba partners mark the milestone with celebrations today at airports in New York and Aruba
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), together with JetBlue and the Aruba Tourism Authority (A.T.A.), are celebrating the 20th anniversary of JetBlue’s nonstop
service between New York and Aruba, recognizing the airline’s contributions to the island’s air connectivity and tourism industry.
JetBlue first launched service to Aruba on September 15, 2006, with a nonstop flight from New York’s John F. Kennedy International Airport (JFK) to Queen Beatrix International Airport (AUA). What began with this inaugural route has grown into an important air connection, strengthening ties between Aruba and one of its key visitor market while offering travelers greater choice when planning their journeys to and from the island.
Today, JetBlue connects Aruba with New York (JFK), Boston (BOS) and Fort Lauderdale (FLL), continuing its role as an important airline partner for the destination. The airline’s service has supported Aruba’s tourism economy by providing convenient travel options for visitors and local residents, while offering connections to additional destinations across JetBlue’s growing network.
“For 20 years, JetBlue has been a valued partner in connecting Aruba with the United States and welcoming travelers through our airport. This milestone reflects the strength of our longstanding partnership and the dedication of the JetBlue teams who have supported the operation throughout the years. We thank JetBlue for its continued commitment to Aruba and look forward to building on this relationship in the years ahead.” said Jonny Andersen, Chief Executive Officer of Aruba Airport Authority N.V.
“As we celebrate JetBlue’s 20 years of service to Aruba, we recognize the value of a partnership that supports both our tourism sector and our community. Every connection creates opportunities for visitors to discover our island, for local businesses to grow and for residents to travel. We thank JetBlue for its continued confidence in Aruba and look forward to a future in which strong connectivity supports quality tourism and our people’s well-being,” said Wendrick Cicilia, Minister of Tourism, Transport and Labor.
“Aruba has been an important part of JetBlue’s network for 20 years, and we’re proud of the connections we’ve built with the island and its people,” said Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “We’re grateful for the longstanding partnership with the Aruba Airport Authority and Aruba Tourism Authority and look forward to continuing to connect customers to Aruba with the service and experience they know and love from JetBlue.”
Celebrating The People
“JetBlue has played an important role in helping connect our island with key markets in the United States and in providing travelers with the opportunity to experience and appreciate Aruba. Through its continued service over the past two decades, the airline has helped generations of visitors learn more about our culture and our people. We thank JetBlue for its continued support of and commitment to Aruba and are pleased to continue working together,” said Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority.
To mark the anniversary, AAA hosted a celebration with JetBlue’s local team at Queen Beatrix International Airport on the morning of October 15 at the check-in arrival hall. Team members were thanked for their dedication and contribution to JetBlue’s Aruba operation with a celebratory cake, snacks and commemorative cookies. Passengers departing Aruba on JetBlue flights that day also received a branded commemorative item as a gesture of appreciation for their loyalty.
In New York, A.T.A. team members joined JetBlue at JFK to celebrate the anniversary alongside the airline’s team and passengers traveling to Aruba. As part of the celebration, the A.T.A. team connected with passengers at the terminal, celebrating JetBlue’s continued connection to the island while inviting travelers to take the Aruba Promise before boarding. By taking the promise, travelers pledged their commitment to enjoy Aruba responsibly and help preserve the island’s natural beauty, culture and welcoming spirit for generations to come.
The celebrations in Aruba and New York recognized not only the anniversary of the route, but also the crew members, partners and passengers who have helped sustain the connection for two decades. The milestone underscores the shared commitment of AAA, JetBlue and A.T.A. to reliable connectivity, a welcoming passenger experience and the continued success of Aruba as a leading Caribbean destination.
As JetBlue enters its second decade of service to Aruba, AAA and the A.T.A. look forward to continuing the collaboration and to create positive travel experiences for passengers arriving at and departing from Queen Beatrix International Airport.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 71% from the United States & Canada, 20% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date:October 15, 2026
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba celebran los 20 años del servicio de JetBlue entre Nueva York y Aruba
JetBlue y sus socios de Aruba conmemoran hoy este hito con actos de celebración en los aeropuertos de Nueva York y Aruba
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), junto con JetBlue y la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.), celebran el 20.º aniversario del servicio sin escalas de JetBlue entre Nueva York y Aruba, reconociendo las contribuciones de la aerolínea a la conectividad aérea y a la industria turística de la isla.
JetBlue inició sus servicios a Aruba el 15 de septiembre de 2006 con un vuelo sin escalas desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York hasta el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA). Lo que comenzó con esta ruta inaugural se ha convertido en una importante conexión aérea que fortalece los vínculos entre Aruba y uno de sus mercados clave de visitantes, al tiempo que ofrece a los viajeros mayores opciones al planificar sus viajes hacia y desde la isla.
Hoy en día, JetBlue conecta Aruba con Nueva York (JFK), Boston (BOS) y Fort Lauderdale (FLL), consolidando su papel como un importante socio aéreo para el destino. El servicio de la aerolínea ha impulsado la economía turística de Aruba al ofrecer opciones de viaje convenientes tanto para visitantes como para residentes locales, además de brindar conexiones a otros destinos dentro de la creciente red de JetBlue.
“Durante 20 años, JetBlue ha sido un socio valioso a la hora de conectar Aruba con Estados Unidos y recibir a los viajeros en nuestro aeropuerto. Este hito refleja la solidez de nuestra alianza de larga trayectoria y la dedicación de los equipos de JetBlue que han apoyado la operación a lo largo de los años. Agradecemos a JetBlue su compromiso continuo con Aruba y esperamos seguir fortaleciendo esta relación en los años venideros”, afirmó Jonny Andersen, Director Ejecutivo de La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.
“Al celebrar los 20 años de servicio de JetBlue en Aruba, reconocemos el valor de una alianza que respalda tanto a nuestro sector turístico como a nuestra comunidad. Cada conexión genera oportunidades para que los visitantes descubran nuestra isla, para que las empresas locales crezcan y para que los residentes viajen. Agradecemos a JetBlue por su continua confianza en Aruba y esperamos un futuro en el que una sólida conectividad impulse un turismo de calidad y el bienestar de nuestra gente”, afirmó Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo.
“Aruba ha sido una parte importante de la red de JetBlue durante 20 años, y estamos orgullosos de los vínculos que hemos establecido con la isla y su gente”, afirmó Dave Jehn, Vicepresidente de planificación de redes y alianzas aéreas de JetBlue. “Agradecemos la colaboración duradera con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba, y esperamos seguir conectando a los clientes con Aruba mediante el servicio y la experiencia que conocen y aprecian de JetBlue”.
Celebrando a las personas
“JetBlue ha desempeñado un papel importante al conectar nuestra isla con mercados clave de Estados Unidos y al brindar a los viajeros la oportunidad de conocer y apreciar Aruba. A través de su servicio continuo durante las últimas dos décadas, la aerolínea ha ayudado a generaciones de visitantes a conocer mejor nuestra cultura y a nuestra gente. Agradecemos a JetBlue su apoyo y compromiso constantes con Aruba y nos complace seguir trabajando juntos”, afirmó Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba.
Para conmemorar el aniversario, AAA organizó una celebración junto al equipo local de JetBlue en la sala de Check-Inn del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, la mañana del 15 de octubre. Se agradeció a los miembros del equipo su dedicación y contribución a las operaciones de JetBlue en Aruba ofreciéndoles una torta conmemorativa, aperitivos y galletas especiales. Asimismo, los pasajeros que partían de Aruba en vuelos de JetBlue ese día recibieron un artículo conmemorativo de la marca como muestra de agradecimiento por su lealtad.
En Nueva York, los miembros del equipo de A.T.A. se unieron a JetBlue en JFK para celebrar el aniversario junto con el equipo de la aerolínea y los pasajeros que viajaban a Aruba. Como parte de la celebración, el equipo de A.T.A. se conectó con los pasajeros en la terminal, celebrando la conexión continua de JetBlue con la isla e invitando a los viajeros a tomar el Aruba Promise antes de abordar. Al asumir la promesa, los viajeros se comprometieron a disfrutar de Aruba de manera responsable y ayudar a preservar la belleza natural, la cultura y el espíritu acogedor de la isla para las generaciones venideras.
Las celebraciones en Aruba y Nueva York reconocieron no sólo el aniversario de la ruta, sino también a los miembros de la tripulación, socios y pasajeros que han ayudado a sostener la conexión durante dos décadas. El hito subraya el compromiso compartido de AAA, JetBlue y A.T.A. a una conectividad confiable, una experiencia acogedora para los pasajeros y el éxito continuo de Aruba como destino líder en el Caribe.
Mientras JetBlue entra en su segunda década de servicio a Aruba, AAA y A.T.A. Esperamos continuar la colaboración y crear experiencias de viaje positivas para los pasajeros que llegan y salen del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.4 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 30 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 71 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 20 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: Octubre 15, 2026