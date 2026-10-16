 Posted in INCIDENTE

Auto a dal un mucha di 16 aña riba brommer y auto a sigui core bay fracturando su enkel na Sero Janchi

21:26  October 15, 2026  Leave a comment

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Janchi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na caminda pa e sitio nan a cancela e ambulans ya cu nan mes a bay hiba e mucha hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *