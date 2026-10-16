Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Janchi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na caminda pa e sitio nan a cancela e ambulans ya cu nan mes a bay hiba e mucha hospital.
Auto a dal un mucha di 16 aña riba brommer y auto a sigui core bay fracturando su enkel na Sero Janchi
Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Janchi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na caminda pa e sitio nan a cancela e ambulans ya cu nan mes a bay hiba e mucha hospital.