Posted in INCIDENTE Polis a detene chauffeur burachi na Cumana 01:37 October 16, 2026 Leave a comment Diabierna madruga durante patruya na Cumana polis ta mira un auto ta core malisimo riba caminda y a bay para e auto. A bin resulta cu e chauffeur ta burachi, mesora nan a adetene pa a core auto bao influencia. Related Articles [VIDEO] Na Savaneta polis a persigui otro auto Kia horta y a logra gara un di e 4 ladronnan Chauffeur a haya rij-verbod polis a lague yama su casa pa bin busk’e Atrobe na Linear Park problema cu e grupo cu ta aglomera eynan No lanta un persona drumi den auto motor cendi memey caminda, chauffeur a lanta primi trot bay dal kashi di coriente