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Polis a detene chauffeur burachi na Cumana

01:37  October 16, 2026  Leave a comment

Diabierna madruga durante patruya na Cumana polis ta mira un auto ta core malisimo riba caminda y a bay para e auto. A bin resulta cu e chauffeur ta burachi, mesora nan a adetene pa a core auto bao influencia.

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