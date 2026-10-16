Reflexion Diabierna 16 Oktober 2026.

Un día hopi importante pa nos pueblo cu ta gusta gosa su bida y tambe pa nos studiantenan.
Nos ta cuminsa resa na nos bon Dios, pa duna nos otro dia mas pa nos gosa den bida.
Nos bon Dios ta bondadoso, y kier su yuinan bon.
Corda cu Señor a sacrifica e bida di su unico yui pa salba mundo di picanan.
Hesus a wordo humilya riba su calvario.
Nan a skupie, lastra, sute, humilie, clabe y mate na cruz.
Mundo ta comete error y toch Señor no ta bira pa nos nunca.
Su gracia ta mas grandi cu nos falta, maske kiko nos pica por tabata ta.