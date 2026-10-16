Posted in INCIDENTE Dama di edad a cay dal su cabes y awor tin hopi dolor di cabes 08:50 October 16, 2026 Leave a comment Diabierna mainta a drenta informe di cu un dama di 72 aña a cay dal su cabes y awor e tin hopi dolor di cabes na Total Finance, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y transporte pa hospital. Related Articles Polis ta hala atencion di chauffeurnan cu ta purba pasa toch unda e caminda ta sera pa trafico Dama chauffeur bao influencia ta ocasiona un accidente na e birada di Catiri Mucha di 9aña a hoga na Mangel Halto [VIDEO] Discucion entre pareha a escala te cu ambos a resulta herida!