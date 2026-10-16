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Dama di edad a cay dal su cabes y awor tin hopi dolor di cabes

08:50  October 16, 2026  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe di cu un dama di 72 aña a cay dal su cabes y awor e tin hopi dolor di cabes na Total Finance, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y transporte pa hospital.

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