Aruba Food & Beverage Association – AFBA – ta organizando riba fechanan 5 y 6 di November, su di dos Virtual Job Fair. [🇦🇼🇪🇸]

E anja aki lo husa un Pavilion o Plataforma Nobo crea pa un
Proveedor local. Durante e feria aki lo duna oportundidad na e buscado di trabou pa hanja
entrevista den e mes un plataforma, hanja informacion di Institucionnan educativo y hasi parti di
un encuesta cu AF&BA ta realizando riba F&B Workforce & Carrying Capacity.
ORANJESTAD, ARUBA — Aruba Food & Beverage Association (AF&BA) a anuncia awe e
lanzamento di su Plataforma nobo cu lo ta integra cu su pagina, Jobfairaruba.com, crea pa
facilita ferianan virtual, reunionnan den vivo y oportunidadnan di trabou, desaroya pa VIAMOON
Consultancy. Lo inaugura e plataforma aki cu e di dos AF&BA Job Fair Virtual patrocina pa
Aruba Tourism Authority y Setar, dianan 5 y 6 di november proximo.
Si compara e anterior feria virtual di AF&BA, e Pavilion lo ofrece e bishitantenan y expositornan
experiencianan nobo di un manera facil y interactivo. Reunionnan o entrevista riba e mes un
plataforma, informacion relevante di nos industria y tambe lo tin transmision den vivio di Prensa
cu lo acompanja nos durante e dos dianan di Feria. Adicionalmente lo tin oportunidad di gana
premio den e sala di wega. E Pavilion ta desaroya como un plataforma permanente, unda e
miembro di AF&BA por publica vacantenan y maneha aplicacionnan durante henter aña, no
solamente durante e feria virtual en vivo.
Participantenan di e Job Fair lo mester jena algun datonan cu lo ser inclui como parti di nan
Curriculum Vitae (CV). E iniciativa aki ta conecta negoshinan cu tin falta di personal,identifica y
verifica, si e candidatonan por yena e vacantenan.
Un plataforma con oportunidadnan di trabou, educacion y informacion
E Plataforma ta consisti di un seccion di Oportunidad di Trabou, un seccion di plantelnan
educativo y di Informacion, manera EPI, Universidad di Aruba, Baranca Toastmasters Club y
oportunidad pa conoce AFBA. Y hopi importante un biaha mas Dimas lo tin un stand unda por
pidi tambe un cita programa y lo tin personal disponibel pa atende e preguntanan.
Mayor expectativa pa e edicion di 2026
“Na 2025 nos a hanja durante e Job Fair Virtual mas de 1,500 participante bishitando e
plataforma y casi mes un number di aplicacionan, solicitud y maneho di cita. Pa e anja ki nos ta
spera un mayor number di participante, ya cu lo tin mas incentivo cu nos lo sigui informando a
traves di mes un plataforma y medionan di comunicacion y rednan social. E fecha di registro lo
ta dia 22 di Oktober te cu e fechanan di e Job Fair’. Nos ta invita tur interesadonan pa busca un
trabou of kier consulta informacion pa un trabow nobo por drenta awe mes riba
jobfairaruba.com y hasi su pregistro, y husa su user y password durante e feria y pa hasi su cita
cu empresanan y vacatura interesa dia 22 di October, Sra Miriam Dabian, CEO, Aruba Food &
Beverage Association ta informa.
Acerca di Aruba Food & Beverage Association (AF&BA)
AFBA ta un organizacion profesional distingui comprometi pa promove y avanza e industria di cuminda y
bibida aki na Aruba. Sirviendo como un nexo pa networking, colaboracion, y defensa, nos asociacion ta uni empresa
y individuonan den tur aspecto di e sector di cuminda y bibida na nos isla.
Emision di AFBA ta bai mas leu cu un simple promocion; nos ta activamente traha pa mehora e panorama culinario
di Aruba. Sea defende politicanan favorable pa e industria, o facilitando iniciativanan educativo pa profesionalnan,
AFBA ta dedica pa crea comunidad y excelencia den nos industria. Uni stakeholders di restaurant, bar, café, hotel,
tienda, y otro establicimentonan, pa logra eleva e reputacion culinario di Aruba tanto na nivel Local como
Internacional.
Ademas di nos meta primario, AFBA ta sirbi como un vocero pa su miembronan, defende interesnan y asegura
beneficionan colectivo cu pa empresanan individual por ta dificil pa logra riba nan mes. Cu e forza colectivo aki nos
ta negocia cu agencianan Gubernamental, proveedornan, y otro stakeholder pa asina defende y atrae beneficionan
pa nos asociadonan.
VIAMOON CONSULTANCY & PAVILION
VIAMOON Consultancy, funda pa Dr. Earney F. Lasten, PhD, ta un consultoria y estudio di software cu ta opera for di
Aruba y Colombia. E empresa ta especialisa den planificacion basa riba investigacion, educacion y tecnologia pa
turismo, hospitalidad y desaroyo di personal.
Aruba Food & Beverage Association (AF&BA) organiza su segunda Feria Virtual de Empleo los días 5 y 6 de noviembre
Este año, la asociación presentará un nuevo pabellón o plataforma, desarrollado por un
proveedor local. Durante la feria, los solicitantes de empleo podrán realizar entrevistas
directamente en la plataforma, obtener información de instituciones educativas y participar en
una encuesta que AF&BA está llevando a cabo sobre la fuerza laboral y la capacidad del sector
de alimentos y bebidas (F&B Workforce & Carrying Capacity).
ORANJESTAD, ARUBA — La Aruba Food & Beverage Association (AF&BA) anunció hoy el
lanzamiento de su nueva plataforma, integrada en su sitio web Jobfairaruba.com, diseñada
para facilitar ferias virtuales, reuniones en vivo y oportunidades de empleo. La plataforma ha
sido desarrollada por VIAMOON Consultancy.
La plataforma será inaugurada con la segunda Feria Virtual de Empleo de AF&BA, patrocinada
por la Aruba Tourism Authority y SETAR, que se celebrará los próximos días 5 y 6 de
noviembre.
En comparación con la edición anterior de la feria virtual de AF&BA, el nuevo pabellón ofrecerá
a los visitantes y expositores una experiencia renovada, más sencilla e interactiva. Los
participantes podrán realizar reuniones y entrevistas directamente en la plataforma, acceder a
información relevante sobre nuestra industria y seguir transmisiones de prensa en vivo durante
los dos días de la feria.
Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios en la sala de juegos.