Na ocasion di su 40 aniversario, Raad van Advies a publica un conseho di hubileo, asina yama ‘Jubileumadvies 1986-2026; cu e titulo ‘Fundamentele rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur, een terugblik op 40 Jaar advisering door de lens van artikel 43 van het Statuut’. [🇦🇼🇳🇱]

Na oktober Gobernador, Presidente di Parlamento y Prome Minister a ricibi e conseho special aki for di man di Presidente y Secretario di Raad van Advies.

Durante e ultimo 40 aña, Raad van Advies como consehero independiente a contribui na preparacion di leynan importante cu a yuda Aruba crece den su responsabilidad como pais autonomo. Sinembargo, Raad a mira den e añanan aki tambe diferente proceso cu, pa varios motibo, no a sigui dilanti manera tawata desea.

Den e ‘Jubileumadvies’ ta reflexiona riba varios temanan di preocupacion cu ta relaciona, directamente of indirectamente cu articulo 43 di Statuut pa Reino Hulandes cu ta un articulo crucial pa realisa y garantisa derechonan y libertadnan fundamental, seguridad huridico y bon gobernacion. Na final ta presenta algun conclusion y recomendacion.

Por lesa e conseho completo riba website di Raad van Advies: www.rva.aw

De Raad van Advies heeft ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan een Jubileumadvies uitgebracht met de titel Fundamentele rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur, een terugblik op 40 Jaar advisering door de lens van artikel 43 van het Statuut. De Gouverneur mocht dit advies op 8 oktober in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter en de secretaris van de Raad.

Als onafhankelijke adviseur en meedenker is de Raad de afgelopen 40 jaar betrokken geweest bij de totstandkoming van belangrijke wetgeving waarmee grote stappen zijn gezet in de groei van onze autonome verantwoordelijkheid. De Raad is echter ook getuige geweest van processen die in de loop der jaren om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen. Bezien vanuit een lange termijnvisie signaleert de Raad een aantal ontwikkelingen die hem als wetgevingsadviseur van regering en Staten zorgen baren. Deze ontwikkelingen hebben te maken met regelgeving ter borging van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur en zijn aldus direct of indirect gerelateerd aan artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

In het jubileumadvies blikt de Raad terug op de eigen advisering waarbij stilgestaan wordt bij dit cruciale artikel van het Statuut. In het eerste deel worden een aantal adviezen besproken waar de fundamentele rechten en vrijheden in het geding waren. Vervolgens komen in het tweede deel enkele adviezen aan bod die gerelateerd kunnen worden aan de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Vooropgesteld zij dat al deze beginselen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat een strikte scheiding dan ook niet mogelijk is. Hierbij is de rode draad de vraag of de verwezenlijking van deze fundamenten voldoende leidend is geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van wetgeving en beleid. Het Jubileumadvies wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen.

Het Jubileumadvies 1986-2026 is te vinden op de website van de Raad www.rva.aw