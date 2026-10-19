Stichting Monumentenfonds Aruba ta inicia oficialmente fase di sloop di Edificio John G. Eman

Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a marca recientemente un paso importante den e restauracion di John G. Eman Building, cu e inicio oficial di e prome fase cual ta encera sloop di e partinan no monumental di e edificio historico, situa na Caya Betico Croes 39-41 den centro di Oranjestad.
E momento oficial a tuma luga den presencia di Prome Minister, Mike Eman, Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, representantenan di Aruba Bank, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal-Economische Raad (SER), arkitecto Bert Kampsteeg, D&C Partners VBA y demas invitadonan.
Proyecto di restauracion
Desde e traspaso di e edificio na december 2025, Monumentenfonds a sigui traha intensivamente riba e preparacionnan necesario pa realisa e restauracion.
Dia 22 di juli 2026, BK Consult, bou di direccion di arkitecto Bert Kamsteeg, a wordo selecciona pa encarga cu e trabounan di diseño di e proyecto. Hunto cu lider di proyecto Jenilee Schotborgh di Monumentenfonds, e team a traha riba e plannan tecnico y documentacion necesario pa e siguiente fase.
Dia 2 di oktober 2026, a tene e destaho pa e prome fase di sloop, unda D&C Partners VBA a wordo selecciona como e contratista..
Sloop cu respet pa e balor historico
E fase di sloop no ta trata simplemente di kibra of tumba partinan di e edificio. E trabounan ta concentra riba kita cu hopi cuidou e partinan no monumental, cu e meta di conserva y proteha e elementonan historico cu ta duna e edificio su balor monumental.
E proceso aki ta exigi precision, pasenshi y respet pa e historia di e edificio, y lo prepara caminda pa e restauracion di e monumento mes. Ta calcula cu e fase di sloop lo dura mas o menos 2 luna despues di cual lo continua cu preparacion pa a siguiente fase.
Un futuro nobo pa John G. Eman Building
Despues di e restauracion, John G. Eman Building lo haya un funcion nobo, combinando actividadnan publico, comercial y di oficina.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) y Sociaal-Economische Raad (SER) lo establece nan oficinanan den e edificio restaura. Ademas, e proyecto ta inclui un restaurant y apartamento, cu lo contribui na un ambiente mas dinamico y atractivo den centro historico di Oranjestad. Esaki ta forma parti di e vision di Stichting Monumentenfonds Aruba: conserva nos patrimonio historico, mientras nos ta duna monumentonan un funcion nobo y sostenibel pa futuro.
Actualmente, Monumentenfonds ta den e fase final di negociacion pa sera e contrato pa explotacion di e restaurant y e apartamento. Mas informacion tocante e explotacion y e entidad cu lo encarga cu esaki lo wordo comparti proximamente.
Cooperacion entre diferente partnernan
Realizacion di un proyecto di e magnitud aki ta posibel danki na e cooperacion y confianza di diferente partnernan.
Stichting Monumentenfonds Aruba ta expresa su agradecimento na Land Aruba, Minister President Mike Eman, Minister Geoffrey Wever, Arubabank y Nationaal Restauratiefonds pa nan contribucion y cooperacion durante e proceso. Un agradecimento tambe ta bay na Monumentenbureau pa su cooperacion den e proyectonan di restauracion.
Un danki special ta bay na arkitecto Bert Kamsteeg y su team di BK Consult, como tambe na D&C Partners VBA, cu lo encarga cu e ehecucion di e prome fase di sloop.
Monumentenfonds ta gradici CBS y SER pa nan confiansa y pasenshi durante e proceso, y su propio bestuur y team pa nan dedicacion y esfuerso continuo pa asina hunto nos por sigui preserva nos pasado pa futuro!