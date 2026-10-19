AHATA ta apoya e futuro chefnan na EPI cu herment profesional

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a entrega 50 set di cuchiu profesional na studiantenan di prome aña di e programa culinario di EPI HORECA. Cu e aporte aki, AHATA y su miembronan ta duna e futuro chefnan di Aruba hermentnan di calidad pa cuminsa nan formacion y desaroya nan talento.

Tisa LaSorte, Presidente y CEO di AHATA, a entrega un set na cada studiante den presencia di facultad di EPI HORECA. Na nomber di e asociacion, a enfatisa cu e apoyo ta representa un señal di confiansa den e potencial di nos hobennan y e contribucion cu nan por brinda na Aruba. AHATA ta na haltura cu ta dificil pa tur studiante tin e capacidad financiero pa cumpra herment pa uso na skol. Cu e donacion AHATA ta sigura un igualdad na skol, cu cada studiante por traha cu cuchiu di calidad mientras cu nan ta siña e habilidadnan di cushina. E iniciativa ta forma parti di AHATA su compromiso pa fortifica e conexion entre enseñansa y mercado laboral, apoyando e preparacion di talento local pa e industria culinario y turistico.

Pa e studiantenan cu ta cuminsa e trayecto culinario, AHATA ta comparti e siguiente mensahe:

“Laga curiosidad ta boso guia, disciplina ta boso base y pasion ta e candela cu ta sigui cende, hasta riba e dianan mas dificil. Cada gran chef a cuminsa cu un prome les, un prome intento y e curashi pa sigui siña. Den cushina, erornan por bira les y practica ta bira confiansa.

Aruba tin su propio sabor, y awor ta boso turno pa agrega algo unico na dje. Na nomber di AHATA y su miembronan, nos ta desea boso un caminda yen di descubrimento, perseverancia y orguyo. Sigui cultiva boso habilidadnan y nunca lubida e ingrediente mas importante: e amor cu boso ta pone den loke boso ta haci.”

AHATA tin mas di 160 miembro; companianan cu ta ofrece diferente servicio y producto den industria di turismo, of cu ta sirbi e industria di turismo. Meta di e asociacion ta pa promove productividad y exito duradero pa Aruba su industria di turismo y e bienestar socio-economico di henter nos comunidad Arubano.