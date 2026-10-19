Aruba Bank a patrocina Aruba Mini Sailboat Team Na e di 59 edicion di Bonaire Sailing Regatta

Oranjestad – 19 di oktober 2026 – Aruba Bank a sostene Aruba Mini Sailboat Team cu orguyo como patrocinador di nan participacion den e Mini Sailboat Competition durante e di 59 edicion di Bonaire Sailing Regatta, cu a tuma lugar di 11 te 16 di oktober 2026.

E team a representa Aruba cu cuater participante y seis micro sailboats, compartiendo nan pasion pa nabegacion cu otro competidornan na e evento regional aki. E patrocinio di Aruba Bank a yuda haci nan participacion posibel.

“Representa Aruba hunto cu mi compañeronan di team tabata un momento di orguyo pa mi. Nos ta gradici Aruba Bank pa sostene nos team y pa yuda haci e experiencia aki posibel,” participante di e team, Glenda Franken, a expresa.

Aruba Bank ta felicita e team pa a representa Aruba y ta contento di a contribui na un oportunidad pa participantenan local demostra nan entusiasmo y dedicacion pa nabegacion.