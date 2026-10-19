Incidente di tiro reciente na Aruba [🇦🇼🇳🇱]

Den e ultimo dos simannan Aruba a keda sacudi pa varios incidente di tiro. E fin di siman aki un

otro incidente teribel a tuma luga, caminda lamentablemente un mama di dos yiu chikito a perde

su bida.

Promer cu tur cos, na nomber di Cuerpo Policial Aruba, mi kier expresa mi mas sincero

condolencia na e famia y tur e sernan keri di e victima, especialmente na e dos yiunan chikito cu

a perde nan mama.

Loke a sosode ta teribel, cobarde y inaceptabel. Esaki no ta cuadra cu e Aruba cu nos ta

representa. Mi ta compronde e sintimentonan di tristeza, rabia y inseguridad cu e incidentenan

aki ta causa den nos comunidad. Pero mi mensahe ta cla:

Esnan cu ta responsabel pa e acto di violencia aki, nos lo busca, localisa y detene nan. Esaki no

ta conta solamente pa esun cu a hala gatillo, sino pa tur persona cu tabata involucra den e hecho

aki. Niun hende lo sali liber di su responsabilidad.

Den e periodo cu ta bin, nos lo aumenta nos presencia riba caya y nos lo haci uso dirigi di nos

capacidad di inteligencia y investigacion pa identifica y detene e responsabelnan.

Nos lo ta presente. Nos lo actua. Y nos lo haci ley prevalece.

Mi ta compronde e preocupacion y e sintimento di incomprension den nos comunidad, y tambe

cu hende ta wak na polis pa un solucion. Mi ta compronde esaki, pasobra hopi biaha polis ta

wordo mira como e instancia cu mester bin na rescate di comunidad.

Y nos lo ta ey ora cu ta necesario. Nos comunidad por conta cu nos.

Mi por asegura boso cu polis na Aruba ta dedica su mes cada dia, tanto visibel como tras di

cortina, cu tur conviccion na seguridad di nos comunidad.

Nos resultadonan di investigacion di e ultimo añanan ta mustra cu nos ta logra identifica, localisa

y detene responsabelnan di delitonan grave. Tambe den e casonan di tiro aki, nos ta pone tur nos

esfuerzo pa logra detene esnan responsabel.

Mensahe final

Nos lo traha duramente pa localisa y detene e responsabelnan di e delitonan aki.

Esun cu ta pensa cu cu e tipo di violencia aki e por perturba nos comunidad y despues sigui su

caminda sin consecuencia, ta completamente robes. Polis lo actua y lo haci ley prevalece.

Recente schietincidenten op Aruba

De afgelopen twee weken is Aruba opgeschrikt door meerdere schietincidenten. Dit weekend heeft

zich opnieuw een verschrikkelijk incident voorgedaan, waarbij een moeder van twee jonge

kinderen om het leven is gekomen.

Allereerst wil ik namens het Korps Politie Aruba mijn oprechte medeleven betuigen aan de familie

en nabestaanden, in het bijzonder aan de twee jonge kinderen die hun moeder hebben verloren.

Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk, laf en onacceptabel. Dit past niet bij het Aruba waar wij voor

staan. Ik begrijp de gevoelens van verdriet, boosheid en onveiligheid die dit teweegbrengt. Maar

mijn boodschap is helder:

Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld, zullen wij opsporen en aanhouden. Dit

geldt niet alleen voor degene die het schot heeft gelost, maar iedereen die hierbij betrokken

is geweest. Niemand komt hiermee weg.

De komende periode verhogen wij onze zichtbaarheid op straat en zetten wij onze intelligence- en

opsporingscapaciteit gericht in.

Wij zullen er zijn. Wij zullen optreden. En wij zullen handhaven.

Ik kan het onbegrip en de zorg in de samenleving begrijpen en ook dat er naar de politie wordt

gekeken voor de oplossing. Dat begrijp ik, want de politie wordt vaak gezien als de reddende arm

van de samenleving. En wij zullen er ook zijn wanneer dat nodig is, de samenleving kan op ons

rekenen.

Ik kan u verzekeren dat de politie op Aruba zich iedere dag, zichtbaar en onzichtbaar, met

volle overtuiging inzet voor de veiligheid van onze samenleving.

Onze opsporingsresultaten over de afgelopen jaren laten zien dat wij bij ernstige misdrijven daders

weten op te sporen en aan te houden. Ook bij deze schietincidenten zetten wij alles op alles om de

verantwoordelijken aan te houden.

Wij zullen keihard werken aan het opsporen van de daders van deze delicten.

Wie denkt met dit soort geweld onze samenleving te kunnen ontwrichten en vervolgens

ongestoord verder te gaan, heeft het mis. De politie zal handhaven.