Incidente di tiro reciente na Aruba [🇦🇼🇳🇱]

Den e ultimo dos simannan Aruba a keda sacudi pa varios incidente di tiro. E fin di siman aki un
otro incidente teribel a tuma luga, caminda lamentablemente un mama di dos yiu chikito a perde
su bida.
Promer cu tur cos, na nomber di Cuerpo Policial Aruba, mi kier expresa mi mas sincero
condolencia na e famia y tur e sernan keri di e victima, especialmente na e dos yiunan chikito cu
a perde nan mama.
Loke a sosode ta teribel, cobarde y inaceptabel. Esaki no ta cuadra cu e Aruba cu nos ta
representa. Mi ta compronde e sintimentonan di tristeza, rabia y inseguridad cu e incidentenan
aki ta causa den nos comunidad. Pero mi mensahe ta cla:
Esnan cu ta responsabel pa e acto di violencia aki, nos lo busca, localisa y detene nan. Esaki no
ta conta solamente pa esun cu a hala gatillo, sino pa tur persona cu tabata involucra den e hecho
aki. Niun hende lo sali liber di su responsabilidad.
Den e periodo cu ta bin, nos lo aumenta nos presencia riba caya y nos lo haci uso dirigi di nos
capacidad di inteligencia y investigacion pa identifica y detene e responsabelnan.
Nos lo ta presente. Nos lo actua. Y nos lo haci ley prevalece.
Mi ta compronde e preocupacion y e sintimento di incomprension den nos comunidad, y tambe
cu hende ta wak na polis pa un solucion. Mi ta compronde esaki, pasobra hopi biaha polis ta
wordo mira como e instancia cu mester bin na rescate di comunidad.
Y nos lo ta ey ora cu ta necesario. Nos comunidad por conta cu nos.
Mi por asegura boso cu polis na Aruba ta dedica su mes cada dia, tanto visibel como tras di
cortina, cu tur conviccion na seguridad di nos comunidad.
Nos resultadonan di investigacion di e ultimo añanan ta mustra cu nos ta logra identifica, localisa
y detene responsabelnan di delitonan grave. Tambe den e casonan di tiro aki, nos ta pone tur nos
esfuerzo pa logra detene esnan responsabel.
Mensahe final
Nos lo traha duramente pa localisa y detene e responsabelnan di e delitonan aki.
Esun cu ta pensa cu cu e tipo di violencia aki e por perturba nos comunidad y despues sigui su
caminda sin consecuencia, ta completamente robes. Polis lo actua y lo haci ley prevalece.
Recente schietincidenten op Aruba
De afgelopen twee weken is Aruba opgeschrikt door meerdere schietincidenten. Dit weekend heeft
zich opnieuw een verschrikkelijk incident voorgedaan, waarbij een moeder van twee jonge
kinderen om het leven is gekomen.
Allereerst wil ik namens het Korps Politie Aruba mijn oprechte medeleven betuigen aan de familie
en nabestaanden, in het bijzonder aan de twee jonge kinderen die hun moeder hebben verloren.
Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk, laf en onacceptabel. Dit past niet bij het Aruba waar wij voor
staan. Ik begrijp de gevoelens van verdriet, boosheid en onveiligheid die dit teweegbrengt. Maar
mijn boodschap is helder:
Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld, zullen wij opsporen en aanhouden. Dit
geldt niet alleen voor degene die het schot heeft gelost, maar iedereen die hierbij betrokken
is geweest. Niemand komt hiermee weg.
De komende periode verhogen wij onze zichtbaarheid op straat en zetten wij onze intelligence- en
opsporingscapaciteit gericht in.
Wij zullen er zijn. Wij zullen optreden. En wij zullen handhaven.
Ik kan het onbegrip en de zorg in de samenleving begrijpen en ook dat er naar de politie wordt
gekeken voor de oplossing. Dat begrijp ik, want de politie wordt vaak gezien als de reddende arm
van de samenleving. En wij zullen er ook zijn wanneer dat nodig is, de samenleving kan op ons
rekenen.
Ik kan u verzekeren dat de politie op Aruba zich iedere dag, zichtbaar en onzichtbaar, met
volle overtuiging inzet voor de veiligheid van onze samenleving.
Onze opsporingsresultaten over de afgelopen jaren laten zien dat wij bij ernstige misdrijven daders
weten op te sporen en aan te houden. Ook bij deze schietincidenten zetten wij alles op alles om de
verantwoordelijken aan te houden.
Wij zullen keihard werken aan het opsporen van de daders van deze delicten.
Wie denkt met dit soort geweld onze samenleving te kunnen ontwrichten en vervolgens
ongestoord verder te gaan, heeft het mis. De politie zal handhaven.