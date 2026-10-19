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Na Imsan un baby mucha homber di 1 aña cu “insult” hiba cu urgencia pa hospital

18:01  October 19, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi Imsan a pidi un ambulans cu urgencia pa asina hiba un baby mucha homber di un aña cu urgencia pa hospital. Mesora e ambulans mas cerca a dirigi su mes pa Imsan pa asina hiba e baby aki cu tin un “insult” pa hospital.

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