Posted in INCIDENTE Na Imsan un baby mucha homber di 1 aña cu “insult” hiba cu urgencia pa hospital 18:01 October 19, 2026 Leave a comment Dialuna atardi Imsan a pidi un ambulans cu urgencia pa asina hiba un baby mucha homber di un aña cu urgencia pa hospital. Mesora e ambulans mas cerca a dirigi su mes pa Imsan pa asina hiba e baby aki cu tin un “insult” pa hospital. Related Articles Awor ta polis ta tuma trahadornan di Total Services como sospechoso! Rotaract Club of Aruba a instala Directiva nobo pa aña 2024-2025 Polis a detene homber di edad benta drumi riba caya den Klipstraat Persecucion tras di auto sospechoso cu no kier a para den area di Noord a termina den un accidente cu 4 di e 5 sospechosonan deteni