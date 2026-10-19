Comite Olimpico Arubano a reuni cu Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani den cuadro di deporte

Despues di un recorido di e cas di COA, miembronan di directiva di manera Presidente Wanda Broeksema, Secretaria Generaal Nicole Hoevertsz y Vice Presidente Randall van Trigt a hiba un combersacion hopi ameno cu Sheik Joaan bin Hamad Al Thani, compartiendo diferente di e projectonan actual di COA y kico tin planifica pa futuro. Di e otro banda, Sheik Joaan bin Hamad Al Thani a conta diferente “best practices” cu a ser implementa na Qatar den cuadro di deporte cu a hiba na un mehoracion di no solamente e nivel deportivo, si no tambe e na un miho structura general di deporte. Finalmente a combersa riba varios tema importante pa e futuro di deporte en general y kico como Comite Olimpico Nacional por haci pa asina forma parti di un desaroyo positivo.