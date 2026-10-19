Despues di un recorido di e cas di COA, miembronan di directiva di manera Presidente Wanda Broeksema, Secretaria Generaal Nicole Hoevertsz y Vice Presidente Randall van Trigt a hiba un combersacion hopi ameno cu Sheik Joaan bin Hamad Al Thani, compartiendo diferente di e projectonan actual di COA y kico tin planifica pa futuro. Di e otro banda, Sheik Joaan bin Hamad Al Thani a conta diferente “best practices” cu a ser implementa na Qatar den cuadro di deporte cu a hiba na un mehoracion di no solamente e nivel deportivo, si no tambe e na un miho structura general di deporte. Finalmente a combersa riba varios tema importante pa e futuro di deporte en general y kico como Comite Olimpico Nacional por haci pa asina forma parti di un desaroyo positivo.
Comite Olimpico Arubano a reuni cu Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani den cuadro di deporte
Awe Comite Olimpico Arubano (COA) a ricibi un bishita special di Su Excelencia Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, cu ta presidente di Comite Olimpico di Qatar, ademas tambe presidente di Conseho Olimpico di Asia. Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani a bin Aruba hunto cu presidente di “World Aquatics” Sr. Husain Al-Musallam cu ta maneha tur deporte acuatico na nivel mundial pa haci bishita na oficina di COA, pa asina dialoga riba e posibel colaboracion na nivel di Comite Olimpico Nacional (NOC) entre Aruba y Qatar, unda lo por haci diferente intercambio interesante na nivel di deporte, cu sigur lo por benificia nos deportistanan.
COA ta contento di a por ricibi bishita di Su Excelencia Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cu ta un figura prominente den e mundo di deporte na nivel mundial, y sigur lo sigui explora e posibilidadnan di un colabarion na nivel di NOC’s pa asina sigui eleva e nivel di deporte na Aruba.
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