Dialuna anochi a drenta informe di un atraco arma cu hende herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu nan lo a atraca e victima cu un arma di candela y a dal e cu e cabo di e arma di candela. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Mas informacion lo sigui….,.,
Atraco arma na Pos Abao a agredi victima cu e cabo di arma di candela
Dialuna anochi a drenta informe di un atraco arma cu hende herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu nan lo a atraca e victima cu un arma di candela y a dal e cu e cabo di e arma di candela. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Mas informacion lo sigui….,.,