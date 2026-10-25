 Posted in DEPORTE

🇦🇼🥋 TEAM ARUBA TA REGRESA CAS AWE! ✈️🇦🇼

11:16  October 25, 2026  Leave a comment

Despues di representa nos dushi Aruba cu orguyo na Region 8 Fall Competition 2026 na Pennsylvania, nos atletanan y delegacion ta na caminda pa cas! 🏅🏆

Nos ta regresa cu 8 medaya: 🥇 4 oro, 🥈 2 plata y 🥉 2 brons!

✈️ Vuelo: AA 1346
📍 Charlotte → Aruba
📅 Diadomingo, 25 di oktober 2026
🕒 Yegada programa: 3:10 PM

Un gran pabien na tur nos atletanan, coaches y famianan pa nan dedicacion, esfuerso y sosten!

Bon bini bek na Aruba, Team Aruba! 🇦🇼❤️

One Team • One Spirit • One Aruba!

#TeamAruba #TangSooDoAruba #GihaeTangSooDo #ArubaProud

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *