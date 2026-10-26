[VIDEO] Dama di 27 aña 7 luna na estado maltrata y awor ta keha dolor di barica!

Diadomingo anochi a drenta informe di cu un dama di 27 aña cu 7 luna na estado a ser maltrata na Barcadera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un persona a agredi e dama cu ta 7 luna na estado y pa mas sigur a solicita presencia di ambulans pa bin control’e wak si tur cos ta bon cu e embaraso. No ta conosi si acaso e agresor tabata na e sitio of si ela ser deteni. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes. Polis a avisa e dama si e ta desea e por pasa na recherche entrega un keho di maltrato!