Reflexion Dialuna 26 Oktober 2026.

Nos a lanta habri wowo y aprecia otro bunita dia y siman nobo.
Último den oktober.
Nos mester keda gradici nos bon Dios y ser contento cu e bida cu nos tin cu ta hopi intensivo mirando tur e cosnan bunita cu tin.
Ta bon semper pa ta mas miho prepara pa cualkier calamidad cu por presenta.
Nos por observa na Colombia un balente pida tereno a sink como 50 meter den otro esta Pajales na Santander Colombia.
Parse cu e mesun cos a pasa anja pasa cu Sarandas.
Tereno grandi ta sink formalmente.
Nos pais ta bendiciona, pero ta jega momento cu nos Señor ta rabia mirando cuanto cos malo ta pasando riba nos pais.
No kere cu nos
no por hanja sorpresa tambe.
Mane nos a bisa tur ora ta sinta stins riba Hulanda.
Covid ta danki na Hulanda cu nos por a tene cabes riba awa.
Mester cuminsa na traha un bon fondo pa cualkier calamidad.
Nos pais tin bastante entrada cu nos mes mester por dirigi nos pais mane debe ser.