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Na Dakota dama trahando cuminda esaki a explota y a kima dama na su bilnan

13:25  October 26, 2026  Leave a comment

Dialuna merdia a drenta informe di cu un dama cushinando na dado momento esaki a explota y a bay kima e dama na su bilnan, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora nan a atende y a transporte pa hospital cu urgencia!

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