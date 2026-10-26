Posted in INCIDENTE Na Dakota dama trahando cuminda esaki a explota y a kima dama na su bilnan 13:25 October 26, 2026 Leave a comment Dialuna merdia a drenta informe di cu un dama cushinando na dado momento esaki a explota y a bay kima e dama na su bilnan, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora nan a atende y a transporte pa hospital cu urgencia! Related Articles [VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu a ocasiona accidente na Engelandstraat Destruccion intencional cometi pero donjo no kier entrega keho [VIDEO] Auto a sali dilanti brommer sin duna preferencia, motociclista y e dama a resulta herida den accidente na Savaneta Polis a detene e conocido Oye kende tabata menasa hende cu un machete