Un tremendo logro cu ta haci nos increiblemente orguyoso! Reconocemento internacional pa HOH di IHF awards

Durante e di 49 Congreso Mundial di Hospital na Seoul, South Korea, Horacio Oduber Hospital (HOH) a ricibi un ‘Honourable Mention’ na e prestigioso IHF Awards 2026, den e categoria di ‘Excellence Award for Social and Environmental Responsibility’.
Un reconocemento internacional cu ta yena HOH cu hopi orguyo mirando cu e aña aki, International Hospital Federation (IHF) a ricibi mas cu 750 postulacion for di 38 pais. Y pues mirando cu nos hospital di Aruba wordo reconoci entre tantisimo institucion di cuido di salud rond mundo ta algo cu nos por ta sumamente orguyoso di dje.
HOH a ricibi e reconocemento aki pa e proyecto yama “From Tourism to Community: Transforming Healthcare Revenue into Social Impact“. Pa medio di e iniciativa aki, HOH ta demostra cu e responsabilidad di un hospital ta bay hopi mas leu cu simplemente brinda cuido medico. HOH ta apoya educacion specialisa pa muchanan cu discapacidad, aporta na cuminda pa muchanan di famianan cu menos recurso y ta yuda garantisa cuido medico esencial pa personanan no documenta, esta sin seguro medico haciendo uzo di un parti di e entradanan genera pa turistanan cu mester di cuido medico cu yega Hospital y otro fuentenan cu no ta di e presupuesto regular cu HOH ta ricibi pa brinda cuido. Y na e mesun momento, HOH tambe ta sigui inverti den e desaroyo y calidad di nos hospital.
Paso bon cuido di salud no ta solamente loke ta pasa paden di e murayanan di un hospital. E ta ta tambe e comunidad cu nos ta parti di dje y e responsabilidad cu nos tin pa nos hendenan. E reconocemento aki ta di nos tur. Pa nos empleadonan y profesionalnan den cuido cu diariamente ta dedica nan mes na nos pashentenan y na comunidad di Aruba. Un palabra special di aprecio ta bay na e coleganan cu a desaroya e iniciativa aki y a prepara nos postulacion pa e IHF Awards. Danki na nan dedicacion, compromiso y tremendo trabou, nos esfuersonan a ricibi e reconocemento internacional aki.
Nos conoce mihor cu cualkier otro persona e retonan cu cuido di salud ta enfrentando na Aruba. E presion riba nos personal, e aumento di e demanda pa cuido y e limitacionnan financiero cu ta significativo. Pues e reconocemento internacional aki ta significa mas ainda, pasobra e ta demostra cu apesar di e retonan aki, nos como un team ta sigui bay dilanti, mehorando y invertiendo den nos futuro.
Nos cada uno cu ta forma parti di HOH tin motibo pa ta orguyoso di loke hunto ta logrando y ainda tin hopi mas pa wordo haci.
HOH ta compromete pa sigui construi un hospital mas fuerte y un miho sistema di cuido di salud cu ta accesibel y sostenibel pa tur hende na Aruba. Paso HOH semper t’ey!