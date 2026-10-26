Aruba Bank ta apoya bienestar mental y famianan mas fuerte Durante “One Family Generation At A Time” di FADA

Oranjestad – 26 di oktober 2026 – Aruba Bank a participa cu orguyo na e evento “One Family Generation At A Time” organisa pa Fundacion Anti Droga Aruba (FADA), reafirmando su compromiso pa apoyo bienestar mental, fortalece lazonan familiar y contribui na un comunidad mas saludabel. E evento a resalta e importancia di salud mental y e papel esencial cu famianan ta hunga den construccion di un sociedad fuerte y resiliente. Tambe, e evento a brinda un oportunidad valioso pa crea mas conscientisacion tocante e importancia di bienestar emocional, apoyo familiar y un ambiente positivo pa generacionnan futuro.

A traves di su pilar We Care, Aruba Bank ta sigui comprometi na apoya iniciativanan cu ta haci un diferencia positivo den bida di personanan y famianan na Aruba. E banco ta reconoce cu famianan fuerte ta forma e base di un comunidad prospero y cu promove bienestar mental ta un paso importante pa un futuro mas saludabel y briyante.

Aruba Bank ta extende su agradecimento na FADA pa organisa e iniciativa significativo aki y pa su esfuersonan continuo pa crea conscientisacion y stimula cambionan positivo den nos comunidad.

Hunto, nos por sigui construi un Aruba mas fuerte, mas saludabel y mas uni pa generacionnan venidero.