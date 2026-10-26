Aruba Dolphins ta reuni 11 team pa cuater dia di competencia internacional

Savaneta – Di diahuebs 29 di oktober te diadomingo 1 di november 2026, Pisina Olimpico Roly Bisslik na Savaneta lo ta e escenario di e 24 edicion di Aruba Dolphins International Swimming Invitational. E evento lo reuni 245 landadornan di 11 team di Aruba, Corsou, Boneiro y Suriname pa cuater dia di competencia, amistad y pasion pa landamento.
Aruba lo ta representa pa Aruba Dolphins, Giants Aquatics Aruba, Sportsz4u y Stingray Swimming. For di Corsou lo participa Orca Swim Club, Sithoc Swim Club, Swim Club Bulado y Typhoon Swimming Club. Boneiro lo ta representa pa Bonaire Barracudas y Delfins Swimming Club, mientras cu De Dolfijn lo tey for di Suriname.
Organisa pa Aruba Dolphins Swimming & Waterpolo Club, e Invitational ta brinda landadornan di diferente categoria di edad e oportunidad pa competi cu otro atletanan, mehora nan temponan personal y sigui desaroya nan talento den landamento.
Tras di cada careda tin oranan di entrenamento, disciplina y perseverancia. E encuentro aki ta un oportunidad pa celebra e esfuerso ey, fortifica laso entre e clubnan y inspira e siguiente generacion di landadornan.
E competencianan ta cuminsa na e siguiente orarionan:
- Diahuebs, 29 di oktober: 5:30 di atardi.
- Diabierna, 30 di oktober: 6:30 di atardi.
- Diasabra, 31 di oktober: 9:30 di mainta.
- Diadomingo, 1 di november: 9:30 di mainta.
Aruba Dolphins ta gradici e oficialnan, entrenadonan, voluntarionan, mayornan y sponsornan cu ta contribui pa haci e evento aki posibel.
Henter comunidad ta invita pa yega na Pisina Olimpico Roly Bisslik, sostene nos talento local y duna un caluroso bon bini na e landadornan di exterior.
Bin apoya y comparti e emocion di landamento na Aruba!